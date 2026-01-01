Трамп заявил о выводе нацгвардии из трех городов

ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о выводе нацгвардии из Чикаго (Иллинойс), Лос-Анджелеса (Калифорния) и Портленда (Орегон), но пообещал "вернуться" в случае необходимости.
"Мы выводим Национальную гвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда несмотря на то, что преступность значительно снизилась благодаря присутствию в этих городах этих великих патриотов — и только благодаря этому факту. Портленд, Лос-Анджелес и Чикаго были бы потеряны, если бы федеральное правительство не вмешалось", - написал президент в соцсети TruthSocial.
При этом Трамп пообещал "вернуться, возможно, в совершенно ином и более сильном виде, когда преступность снова начнет стремительно расти".
"Это лишь вопрос времени! Трудно поверить, что эти мэры и губернаторы-демократы, все до единого крайне некомпетентные, хотят, чтобы мы ушли, особенно с учётом достигнутого значительного прогресса?" - задался вопросом американский лидер.
