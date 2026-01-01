Рейтинг@Mail.ru
00:48 01.01.2026
NYT: Трамп называл Зеленского ублюдком в частных разговорах
На личных встречах со своими помощниками президент США Дональд Трамп называл Владимира Зеленского ублюдком, пишет американская газета New York Times.
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. На личных встречах со своими помощниками президент США Дональд Трамп называл Владимира Зеленского ублюдком, пишет американская газета New York Times.
"По словам пяти помощников, на встречах Трамп высказывался о господине Зеленском: "Он ублюдок", — сообщается в статье.
Причиной тому газета обозначает личные счеты Трампа как с Украиной, так и с главой киевским режима, которые причинили главе Белого дома серьезные политические проблемы еще в прошлом.
"Во время своего первого срока Трамп стал обвинять Украину, а не Кремль, во вмешательстве в выборы 2016 года. <…> И именно его попытка заставить Зеленского расследовать дело Байденов (накануне президентских выборов 2020 года. — Прим. ред.) привела к его первому импичменту", — указывается в материале.
В сентябре 2019 года Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. Этот звонок стал основанием для импичмента, который американскому лидеру объявила палата представителей, но не поддержал сенат. Противники Трампа пытались доказать, что тот добивался от Украины расследования коррупционных подозрений против Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в руководстве местной компании "Бурисма".
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
