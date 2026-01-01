https://ria.ru/20260101/tatarstan-2065933444.html
ВСУ нанесли удар по резервуарному парку в Татарстане
ВСУ нанесли удар по резервуарному парку в Татарстане - РИА Новости, 01.01.2026
ВСУ нанесли удар по резервуарному парку в Татарстане
В Альметьевске резервуарный парк подвергся удару БПЛА, сообщила пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T12:39:00+03:00
2026-01-01T12:39:00+03:00
2026-01-01T14:08:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
альметьевск
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062431104_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_642e55cb216fc594f95597fbbc589dbc.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
альметьевск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062431104_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_edf87336195310ba0bb0c202299eb965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, альметьевск, происшествия, россия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Альметьевск, Происшествия, Россия
ВСУ нанесли удар по резервуарному парку в Татарстане
В Татарстане произошло возгорание из-за удара БПЛА ВСУ по резервуарному парку