ВСУ нанесли удар по резервуарному парку в Татарстане
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 01.01.2026 (обновлено: 14:08 01.01.2026)
ВСУ нанесли удар по резервуарному парку в Татарстане
ВСУ нанесли удар по резервуарному парку в Татарстане - РИА Новости, 01.01.2026
ВСУ нанесли удар по резервуарному парку в Татарстане
В Альметьевске резервуарный парк подвергся удару БПЛА, сообщила пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 01.01.2026
РИА Новости
ВСУ нанесли удар по резервуарному парку в Татарстане

В Татарстане произошло возгорание из-за удара БПЛА ВСУ по резервуарному парку

Машины скорой помощи и МЧС - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Машины скорой помощи и МЧС. Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 янв — РИА Новости. В Альметьевске резервуарный парк подвергся удару БПЛА, сообщила пресс-служба главы Татарстана.
"Сегодня в районе 8 утра был совершен массовый налет вражеских БПЛА по резервуарному парку в Альметьевске.", — говорится в релизе.
Ведомство уточнило, что никто не пострадал, при этомво время инцидента произошло возгорание, которое удалось оперативно ликвидировать.
Пресс-служба подчеркнула, что жизням и здоровью местных жителей угрозы нет.
