На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек

ПЕКИН, 1 янв - РИА Новости. Власти Тайваня с 1 января 2026 года начинают штрафовать жителей острова, отказывающихся чипировать своих кошек, на 15 тысяч тайваньских долларов (477 американских долларов).

Министерство сельского хозяйства острова ранее сообщило, что чипирование для кошек с 1 января станет обязательным, и те владельцы, которые не имплантировали микрочипы своим питомцам, будут вынуждены платить штраф ежемесячно, пока не выполнят новые требования.

О необходимости вживлять чипы кошкам на Тайване стало известно ещё год назад, и за это время число кошек с электронной меткой выросло с 146 тысяч до 164 тысяч. Согласно последнему опросу о численности домашних животных, проводимому каждые два года, в 2023 году на Тайване насчитывалось около 1,31 миллиона кошек.

Власти Тайваня с помощью этих мер намерены бороться с теми, кто бросает своих питомцев на произвол судьбы, а также пресекать незаконное разведение.

Чипированных животных легче идентифицировать, если они потерялись, кроме того, данная мера позволяет властям вести учёт нестерилизованных домашних питомцев.