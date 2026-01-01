Рейтинг@Mail.ru
На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек
01:42 01.01.2026
На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек
На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек - РИА Новости, 01.01.2026
На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек
Власти Тайваня с 1 января 2026 года начинают штрафовать жителей острова, отказывающихся чипировать своих кошек, на 15 тысяч тайваньских долларов (477... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T01:42:00+03:00
2026-01-01T01:42:00+03:00
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, тайвань, сша
В мире, Тайвань, США
На Тайване начнут штрафовать за отказ чипировать кошек

Штраф за отказ чипировать кошек на Тайване составит 500 долларов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКотенок
Котенок - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Котенок. Архивное фото
ПЕКИН, 1 янв - РИА Новости. Власти Тайваня с 1 января 2026 года начинают штрафовать жителей острова, отказывающихся чипировать своих кошек, на 15 тысяч тайваньских долларов (477 американских долларов).
Министерство сельского хозяйства острова ранее сообщило, что чипирование для кошек с 1 января станет обязательным, и те владельцы, которые не имплантировали микрочипы своим питомцам, будут вынуждены платить штраф ежемесячно, пока не выполнят новые требования.
Кошка породы мейн-кун - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
"Миллионы жертв". Ученые раскрыли мрачный секрет домашних кошек
5 мая 2025, 08:00
О необходимости вживлять чипы кошкам на Тайване стало известно ещё год назад, и за это время число кошек с электронной меткой выросло с 146 тысяч до 164 тысяч. Согласно последнему опросу о численности домашних животных, проводимому каждые два года, в 2023 году на Тайване насчитывалось около 1,31 миллиона кошек.
Власти Тайваня с помощью этих мер намерены бороться с теми, кто бросает своих питомцев на произвол судьбы, а также пресекать незаконное разведение.
Чипированных животных легче идентифицировать, если они потерялись, кроме того, данная мера позволяет властям вести учёт нестерилизованных домашних питомцев.
В отношение собак подобная мера вступила в силу ещё в 2008 году, штрафы аналогичные: от 3 тысяч тайваньских долларов (примерно 95 долларов США) до 15 тысяч (477 долларов США).
Выставка КоШарики Шоу в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Каких людей на самом деле любят кошки: портрет идеального хозяина
19 сентября 2025, 19:12
 
