В России проиндексировали акцизы на табак - РИА Новости, 01.01.2026
02:03 01.01.2026
В России проиндексировали акцизы на табак
В России проиндексировали акцизы на табак - РИА Новости, 01.01.2026
В России проиндексировали акцизы на табак
Акцизы на табачную продукцию в России проиндексированы, в том числе на трубочный, курительный и жевательный табак, соответствующий закон вступил в силу с 1... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T02:03:00+03:00
2026-01-01T02:03:00+03:00
экономика
россия
https://ria.ru/20250829/rossiya-2038423423.html
https://ria.ru/20251229/putin-2065329694.html
россия
2026
экономика, россия
Экономика, Россия
В России проиндексировали акцизы на табак

В России проиндексировали акцизы на табачную продукцию

Прохожий у магазина табачных изделий и электронных сигарет
Прохожий у магазина табачных изделий и электронных сигарет - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Прохожий у магазина табачных изделий и электронных сигарет . Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Акцизы на табачную продукцию в России проиндексированы, в том числе на трубочный, курительный и жевательный табак, соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2026 года.
Акцизы индексируются на уровень инфляции, за исключением акцизов на вредные для здоровья товары (табачная, алкогольная, спиртосодержащая продукция и сахаросодержащие напитки) – по ним ставки индексируются на величину выше инфляции.
Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Правительство утвердило порядок определения цен на табачную продукцию
29 августа 2025, 22:10
Акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением используемого для производства табачной продукции) увеличится с 5183 рублей за килограмм в 2026 году до 5390 рублей в 2027 году, до 5606 рублей - в 2028 году; на сигары - с 351 рубля до 365 и 380 рублей за штуку соответственно; на сигариллы, биди, кретеки - с 4992 рублей до 5192 и 5400 рублей за тысячу штук.
Акциз на сигареты и папиросы за этот период с 3278 рублей за тысячу штук +18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4452 рублей за тысячу штук, вырастет до 3409 рублей +18% от максимальной розничной цены, но не менее 4630 рублей за тысячу штук в 2027 году, и до 3545 рублей +18% от максимальной розничной цены, но не менее 4815 рублей за тысячу штук – в 2028 году.
На табак для потребления путем нагревания (изделия с нагреваемым табаком) акциз увеличится с 10 915 рублей за килограмм в 2026 году до 11 352 рублей в 2027 году, до 11 806 рублей - в 2028 году; на жидкости для электронных систем доставки никотина - с 49 до 51 и 53 рублей за миллилитр соответственно.
На никотиновое сырье акциз в этот период вырастет с 2,4 рубля до 2,5 и 2,6 рубля за миллиграмм соответственно, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания – с 1030 до 1114 рублей за килограмм.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о подтверждении возраста через MAX при покупке табака
29 декабря 2025, 11:03
 
ЭкономикаРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
