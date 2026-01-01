https://ria.ru/20260101/svo-2065995164.html
ВС России уничтожили комбата бригады теробороны, сообщают силовики
Уничтожен командир батальона 111-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Николай Шевченко, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 01.01.2026
ВС России уничтожили комбата бригады теробороны, сообщают силовики
