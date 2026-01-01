Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили комбата бригады теробороны, сообщают силовики - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 01.01.2026 (обновлено: 21:43 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/svo-2065995164.html
ВС России уничтожили комбата бригады теробороны, сообщают силовики
ВС России уничтожили комбата бригады теробороны, сообщают силовики - РИА Новости, 01.01.2026
ВС России уничтожили комбата бригады теробороны, сообщают силовики
Уничтожен командир батальона 111-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Николай Шевченко, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T21:42:00+03:00
2026-01-01T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20260101/poteri-2065909096.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили комбата бригады теробороны, сообщают силовики

РИА Новости: уничтожен командир батальона 111-й бригады теробороны ВСУ Шевченко

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Уничтожен командир батальона 111-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Николай Шевченко, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На днях был ликвидирован командир батальона 111-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Николай Шевченко", - сказал собеседник агентства.
По его словам, старший офицерский состав ВСУ уничтожается практически ежедневно.
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Потери ВСУ в 2025 году составили более 513 тысяч военнослужащих
Вчера, 06:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала