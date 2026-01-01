https://ria.ru/20260101/svo-2065986716.html
ГУ Генштаба подтвердило, что Украина намеренно атаковала резиденцию Путина
ГУ Генштаба подтвердило, что Украина намеренно атаковала резиденцию Путина - РИА Новости, 01.01.2026
ГУ Генштаба подтвердило, что Украина намеренно атаковала резиденцию Путина
Расшифровка контроллеров сбитых 29 декабря 2025 года украинских беспилотников безапелляционно подтвердила, что они атаковали комплекс зданий резиденции... РИА Новости, 01.01.2026
украина
россия
ГУ Генштаба подтвердило, что Украина намеренно атаковала резиденцию Путина
