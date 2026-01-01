Рейтинг@Mail.ru
ГУ Генштаба подтвердило, что Украина намеренно атаковала резиденцию Путина - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 01.01.2026 (обновлено: 20:36 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/svo-2065986716.html
ГУ Генштаба подтвердило, что Украина намеренно атаковала резиденцию Путина
ГУ Генштаба подтвердило, что Украина намеренно атаковала резиденцию Путина - РИА Новости, 01.01.2026
ГУ Генштаба подтвердило, что Украина намеренно атаковала резиденцию Путина
Расшифровка контроллеров сбитых 29 декабря 2025 года украинских беспилотников безапелляционно подтвердила, что они атаковали комплекс зданий резиденции... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T20:02:00+03:00
2026-01-01T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
главное разведывательное управление рф
игорь костюков (генштаб)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135808/08/1358080883_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_b6ff970b09c7e936fd3bf524894b4287.jpg
https://ria.ru/20260101/ataka-2065953980.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135808/08/1358080883_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_be85fdc9398595d6d4fa9798d230dc80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, главное разведывательное управление рф, игорь костюков (генштаб), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Главное разведывательное управление РФ, Игорь Костюков (Генштаб), В мире
ГУ Генштаба подтвердило, что Украина намеренно атаковала резиденцию Путина

ГУ Генштаба: расшифровка с БПЛА подтвердила, что Киев атаковал резиденцию Путина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве
Здание министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Расшифровка контроллеров сбитых 29 декабря 2025 года украинских беспилотников безапелляционно подтвердила, что они атаковали комплекс зданий резиденции президента РФ, заявил начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
"Расшифровка, произведённая специалистами спецслужб Российской Федерации, контента памяти навигационных контроллеров данных беспилотных летательных аппаратов безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Нижегородской области", - сказал Костюков.
Здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 15:03
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГлавное разведывательное управление РФИгорь Костюков (Генштаб)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала