В Херсонской области ранены четверо детей после атаки ВСУ по Хорлам - РИА Новости, 01.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 01.01.2026 (обновлено: 15:27 01.01.2026)
В Херсонской области ранены четверо детей после атаки ВСУ по Хорлам
В Херсонской области ранены четверо детей после атаки ВСУ по Хорлам
Четверо детей ранены в результате атаки ВСУ в Херсонской области, еще один ребенок сгорел заживо, сказал губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.01.2026
В Херсонской области ранены четверо детей после атаки ВСУ по Хорлам

Сальдо: 4 детей ранены после атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Четверо детей ранены в результате атаки ВСУ в Херсонской области, еще один ребенок сгорел заживо, сказал губернатор региона Владимир Сальдо.
"Четверо (детей) ранены и еще один малыш не идентифицирован. Мне тяжело это говорить - знаем, что 60 сантиметров (рост - ред), может, 5-6 лет – заживо сгорел. Остальные - старшие подростки, им оказывается помощь", - сказал Сальдо в эфире канала "Россия 24".
Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Медведев назвал атаку ВСУ на Хорлы умышленным убийством мирных жителей
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныЧерное мореСветлана ПетренкоВладимир СальдоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
