В Херсонской области ранены четверо детей после атаки ВСУ по Хорлам
В Херсонской области ранены четверо детей после атаки ВСУ по Хорлам - РИА Новости, 01.01.2026
В Херсонской области ранены четверо детей после атаки ВСУ по Хорлам
Четверо детей ранены в результате атаки ВСУ в Херсонской области, еще один ребенок сгорел заживо, сказал губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.01.2026
В Херсонской области ранены четверо детей после атаки ВСУ по Хорлам
Сальдо: 4 детей ранены после атаки ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области