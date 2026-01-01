ВС России нанесли удар по украинским энергетическим объектам

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские войска атаковали объекты энергетики, используемые для обеспечения работы украинского ВПК, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.
Российские бойцы также нанесли удары по хранилищам снарядов, цехам сборки БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских боевиков, националистов и иностранных наемников в 154 районах, уточнили в ведомстве.
По данным украинских СМИ, в ночь на 1 января в Сумах, Луцке, Одессе и Ковеле прогремели взрывы.
Всего с начала спецоперации потери ВСУ составили 670 самолетов, 283 вертолета, 106 444 дрона, 641 ЗРК, 26 826 танков и других ББМ, 1634 боевые машины РСЗО, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, 50 530 единиц специальной военной автотехники.
