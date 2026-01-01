ВС России нанесли удар по украинским энергетическим объектам

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.

Российские бойцы также нанесли удары по хранилищам снарядов, цехам сборки БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских боевиков, националистов и иностранных наемников в 154 районах, уточнили в ведомстве.