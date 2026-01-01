ВС России нанесли удар по украинским энергетическим объектам

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 01.01.2026 (обновлено: 14:59 01.01.2026)
Российские войска атаковали объекты энергетики, используемые для обеспечения работы украинского ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.01.2026
ВС РФ ударили по используемым в интересах ВПК Украины объектам энергетики

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российские войска атаковали объекты энергетики, используемые для обеспечения работы украинского ВПК, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.
Самое тяжелое время. Как российская армия воюет с "генералом Морозом"
08:00
Российские бойцы также нанесли удары по хранилищам снарядов, цехам сборки БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских боевиков, националистов и иностранных наемников в 154 районах, уточнили в ведомстве.

По данным украинских СМИ, в ночь на 1 января в Сумах, Луцке, Одессе и Ковеле прогремели взрывы.

Всего с начала спецоперации потери ВСУ составили 670 самолетов, 283 вертолета, 106 444 дрона, 641 ЗРК, 26 826 танков и других ББМ, 1634 боевые машины РСЗО, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, 50 530 единиц специальной военной автотехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
