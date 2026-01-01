https://ria.ru/20260101/svo-2065929587.html
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Бойцы российской группировки войск "Запад" отразили две атаки ВСУ в районах Нечволодовки и Благодатовки, которые противник предпринял, чтобы прорваться к... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T12:27:00+03:00
2026-01-01T12:27:00+03:00
2026-01-01T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
безопасность
россия
харьковская область
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ в районах Нечволодовки и Благодатовки