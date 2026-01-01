Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 01.01.2026 (обновлено: 12:31 01.01.2026)
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Бойцы российской группировки войск "Запад" отразили две атаки ВСУ в районах Нечволодовки и Благодатовки, которые противник предпринял, чтобы прорваться к... РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
безопасность
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении

ВС России отразили две атаки ВСУ в районах Нечволодовки и Благодатовки

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Запад" отразили две атаки ВСУ в районах Нечволодовки и Благодатовки, которые противник предпринял, чтобы прорваться к Купянску, уничтожены до 15 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Уничтожено до 15 боевиков и два пикапа", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьБезопасность
 
 
