https://ria.ru/20260101/su-27-2065928853.html
ВКС России сбили украинский Су-27
ВКС России сбили украинский Су-27 - РИА Новости, 01.01.2026
ВКС России сбили украинский Су-27
ВКС сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T12:21:00+03:00
2026-01-01T12:21:00+03:00
2026-01-01T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
воздушно-космические силы россии
су-27
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572240050_4:0:1229:689_1920x0_80_0_0_000d75ea0038167ce6f41b2a607bd1e7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572240050_157:0:1076:689_1920x0_80_0_0_f204ac4955877cd1155f47eb581b2a3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, воздушно-космические силы россии, су-27
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Су-27
ВКС России сбили украинский Су-27
ВКС России сбили Су-27 ВВС Украины