ВКС России сбили украинский Су-27
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 01.01.2026 (обновлено: 13:17 01.01.2026)
ВКС России сбили украинский Су-27
ВКС сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило в четверг Минобороны России.
2026
© Фото : Tech. Sgt. Charles VaughnУкраинский истребитель Су-27
Украинский истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : Tech. Sgt. Charles Vaughn
Украинский истребитель Су-27. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. ВКС сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило в четверг Минобороны России.
"ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", — говорится в публикации ведомства.
Всего с начала специальной военной операции российские бойцы уничтожили 670 самолетов и 283 вертолета, а также сбили 106 444 дрона.
