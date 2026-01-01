Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 01.01.2026
20:28 01.01.2026
Президент Финляндии сделал дерзкое заявление о России
Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении к жителям страны заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки поменялись навсегда, его слова... РИА Новости, 01.01.2026
2026
Президент Финляндии сделал дерзкое заявление о России

Президент Финляндии Александр Стубб
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении к жителям страны заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки поменялись навсегда, его слова цитирует Yle.
"Отношения с Россией изменились навсегда", — сказал он.
По словам Стубба, мир на Украине ближе, чем когда-либо, и Финляндия сделает "все возможное, чтобы обеспечить сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что финские элиты сегодня проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и участие финнов в блокаде Ленинграда являются общеизвестными фактами.
Заголовок открываемого материала