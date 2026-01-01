Рейтинг@Mail.ru
"Старости не существует": профессор Наталья Бехтерева о возрасте
15:51 01.01.2026 (обновлено: 17:56 01.01.2026)
"Старости не существует": профессор Наталья Бехтерева о возрасте
"Старости не существует": профессор Наталья Бехтерева о возрасте
Больше полувека известный нейрофизиолог, научный руководитель Института мозга человека РАН Наталья Бехтерева изучала "самый непознанный объект во Вселенной" —... РИА Новости, 01.01.2026
"Старости не существует": профессор Наталья Бехтерева о возрасте

Наталья Бехтерева
Наталья Бехтерева
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Больше полувека известный нейрофизиолог, научный руководитель Института мозга человека РАН Наталья Бехтерева изучала "самый непознанный объект во Вселенной" — человеческий мозг.
Неужели профессор Бехтерева после долгих лет исследований нашла действенные способы по сохранению ясности памяти?

Диагноз самому вождю

Наталья Петровна Бехтерева родилась 7 июля 1924 года в Ленинграде. Ее дед, известный русский ученый Владимир Бехтерев, — тот самый врач, который не испугался поставить диагноз "паранойя" Иосифу Сталину. Хотя существует мнение, что это — всего лишь красивая легенда.
© AP PhotoПредседатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин в Потсдаме
"Не знаю, правда ли, что дед поставил такой диагноз Сталину, — говорила Наталья Петровна. — Но известно, что в результате визита к Владимиру Ленину Бехтерев сказал, что у вождя — сифилис мозга. Если деда и убрали, то затем, чтобы он, не дай бог, не обмолвился среди медиков о поставленном диагнозе".
В годы репрессий отца Натальи Бехтеревой, инженера и изобретателя Петра Бехтерева, расстреляли, мать отправили отбывать срок в лагере в Мордовии, а Наталью как дочь репрессированных поместили в детдом.

Ее именем назвали планету

Характер у Натальи с ранних лет был твердый. Фамилия знаменитого деда ей скорее мешала, чем помогала.
"Носить фамилию величайшего ученого мира очень трудно", — признавалась она впоследствии.
© РИА Новости / М. Филимонов | Перейти в медиабанкВладимир Михайлович Бехтерев
С именем Бехтеревой связан один из знаменитых научных прорывов — первый в СССР эксперимент по успешному долгосрочному вживлению электродов в мозг человека. За время своей научной карьеры Наталья Бехтерева заложила основы фундаментальных исследований и создала оригинальную научную школу в области физиологии здорового и больного мозга человека.
Под ее руководством также была создана новая ветвь неврологии и нейрохирургии — стереотаксическая неврология с разработкой новейших технологий компьютерного стереотаксиса.
© РИА Новости / Владимир Богатырев | Перейти в медиабанкИсследование работы мозга человека
За свои заслуги профессор Бехтерева удостоена многих отечественных и международных наград. В ее честь даже названа малая планета номер 6074 Солнечной системы.

Старость наступает, когда мы этого захотим

Наталья Петровна также широко известна в России как популяризатор научных данных о работе мозга, устройстве памяти, нервной системы человека.
Наталья Бехтерева говорила: "Мы не умираем, пока у нас есть цель. Старости не существует. Все заканчивается тогда, когда мы сами этого захотим".
© Depositphotos.com / ftelkovРуки пожилой женщины
Особенно важно, по мнению ученой, что у старшего поколения появился удивительный шанс — технологии. Компьютеры, смартфоны, планшеты, ставшие неотъемлемой частью нашей жизни, помогают людям серебряного возраста реализовать себя.
Как считала Бехтерева, поколение, выросшее в эпоху дефицита и сдержанности, неожиданно стало вести блоги, шутить и спорить в Сети. Люди превратились из пассивных зрителей в активных авторов своей цифровой жизни. И это — лучшая гимнастика для ума. Старость отступает перед теми, кто постоянно бросает себе вызов.
Главный вывод Бехтеревой в том, что память и ясность ума укрепляются не от зубрежки, а от разнообразия.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЖенщина занимается скандинавской ходьбой
Правила Бехтеревой для ясности ума

Наталья Бехтерева не ограничивалась одной теорией, давая практические советы, как улучшить работу мозга.
  • Учитесь по чуть-чуть каждый день. Неважно, что изучать — язык, рецепт, аккорд на гитаре. Главное — процесс.
  • Решайте головоломки: не только кроссворды, а любые задачи, которые заставляют шевелить извилинами.
  • Двигайтесь: связь тела и ума неразрывна. Физическая активность — лучшее топливо для мозга.
  • Ломайте привычки. Смените маршрут, переставьте мебель, попробуйте есть левой рукой. Рутина — главный враг.
  • Ищите поводы для радости. Счастье — это мощнейший стимулятор для нейронов.
  • Не бойтесь выглядеть смешно. Чрезмерная серьезность старит душу.
  • Общайтесь с теми, кто думает иначе. Споры и новые взгляды не дают мозгу заржаветь.
© iStock.com / stefanamerПожилая женщина работает за ноутбуком
По мнению ученой, соблюдение этих простых правил может заставить старость отступить и человек будет чувствовать себя молодым и счастливым в любом возрасте.
 
 
 
