"Старости не существует": профессор Наталья Бехтерева о возрасте

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Больше полувека известный нейрофизиолог, научный руководитель Института мозга человека РАН Наталья Бехтерева изучала "самый непознанный объект во Вселенной" — человеческий мозг.

Неужели профессор Бехтерева после долгих лет исследований нашла действенные способы по сохранению ясности памяти?

Диагноз самому вождю

Наталья Петровна Бехтерева родилась 7 июля 1924 года в Ленинграде. Ее дед, известный русский ученый Владимир Бехтерев, — тот самый врач, который не испугался поставить диагноз "паранойя" Иосифу Сталину. Хотя существует мнение, что это — всего лишь красивая легенда.

© AP Photo Председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин в Потсдаме © AP Photo Председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин в Потсдаме

"Не знаю, правда ли, что дед поставил такой диагноз Сталину, — говорила Наталья Петровна. — Но известно, что в результате визита к Владимиру Ленину Бехтерев сказал, что у вождя — сифилис мозга. Если деда и убрали, то затем, чтобы он, не дай бог, не обмолвился среди медиков о поставленном диагнозе".

В годы репрессий отца Натальи Бехтеревой, инженера и изобретателя Петра Бехтерева, расстреляли, мать отправили отбывать срок в лагере в Мордовии, а Наталью как дочь репрессированных поместили в детдом.

Ее именем назвали планету

Характер у Натальи с ранних лет был твердый. Фамилия знаменитого деда ей скорее мешала, чем помогала.

"Носить фамилию величайшего ученого мира очень трудно", — признавалась она впоследствии.

С именем Бехтеревой связан один из знаменитых научных прорывов — первый в СССР эксперимент по успешному долгосрочному вживлению электродов в мозг человека. За время своей научной карьеры Наталья Бехтерева заложила основы фундаментальных исследований и создала оригинальную научную школу в области физиологии здорового и больного мозга человека.

Под ее руководством также была создана новая ветвь неврологии и нейрохирургии — стереотаксическая неврология с разработкой новейших технологий компьютерного стереотаксиса.

За свои заслуги профессор Бехтерева удостоена многих отечественных и международных наград. В ее честь даже названа малая планета номер 6074 Солнечной системы.

Старость наступает, когда мы этого захотим

Наталья Петровна также широко известна в России как популяризатор научных данных о работе мозга, устройстве памяти, нервной системы человека.

Наталья Бехтерева говорила : "Мы не умираем, пока у нас есть цель. Старости не существует. Все заканчивается тогда, когда мы сами этого захотим".

© Depositphotos.com / ftelkov Руки пожилой женщины © Depositphotos.com / ftelkov Руки пожилой женщины

Особенно важно, по мнению ученой, что у старшего поколения появился удивительный шанс — технологии. Компьютеры, смартфоны, планшеты, ставшие неотъемлемой частью нашей жизни, помогают людям серебряного возраста реализовать себя.

Как считала Бехтерева, поколение, выросшее в эпоху дефицита и сдержанности, неожиданно стало вести блоги, шутить и спорить в Сети. Люди превратились из пассивных зрителей в активных авторов своей цифровой жизни. И это — лучшая гимнастика для ума. Старость отступает перед теми, кто постоянно бросает себе вызов.

Главный вывод Бехтеревой в том, что память и ясность ума укрепляются не от зубрежки, а от разнообразия.

Правила Бехтеревой для ясности ума

Наталья Бехтерева не ограничивалась одной теорией, давая практические советы, как улучшить работу мозга.

Учитесь по чуть-чуть каждый день. Неважно, что изучать — язык, рецепт, аккорд на гитаре. Главное — процесс.

Решайте головоломки: не только кроссворды, а любые задачи, которые заставляют шевелить извилинами.

Двигайтесь: связь тела и ума неразрывна. Физическая активность — лучшее топливо для мозга.

Ломайте привычки. Смените маршрут, переставьте мебель, попробуйте есть левой рукой. Рутина — главный враг.

Ищите поводы для радости. Счастье — это мощнейший стимулятор для нейронов.

Не бойтесь выглядеть смешно. Чрезмерная серьезность старит душу.

Общайтесь с теми, кто думает иначе. Споры и новые взгляды не дают мозгу заржаветь.

© iStock.com / stefanamer Пожилая женщина работает за ноутбуком © iStock.com / stefanamer Пожилая женщина работает за ноутбуком