Трамп демонстрирует признаки старения на публике, пишет WSJ

При этом указывается, что американский лидер часто игнорирует советы врачей, полагаясь на то, что сам называет "хорошей генетикой".

"Помощники, спонсоры и друзья говорят, что им часто приходится говорить громко на встречах с президентом, потому что ему трудно слышать. Помимо игры в гольф, Трамп не занимается регулярными физическими упражнениями, и известно, что он придерживается диеты, богатой соленой и жирной пищей, такой как гамбургеры и картофель фри", - подчеркивает газета.