https://ria.ru/20260101/ssha-2065965716.html
Американский исследователь рассказал, почему любит русский Новый год
Американский исследователь рассказал, почему любит русский Новый год - РИА Новости, 01.01.2026
Американский исследователь рассказал, почему любит русский Новый год
Знаменитый американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд, чьи работы по деревянному зодчеству хранятся в библиотеке конгресса, рассказал РИА... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T16:29:00+03:00
2026-01-01T16:29:00+03:00
2026-01-01T16:29:00+03:00
россия
луизиана
дмитрий лихачев
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065933551_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_b68e20360219fc3ed112d854ff5f274f.jpg
https://ria.ru/20260101/prazdnik-2065936239.html
https://ria.ru/20260101/novyygod-2063635436.html
россия
луизиана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065933551_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d4539b0b038bfc63112f8ce55756df4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луизиана, дмитрий лихачев, владимир путин, общество
Россия, Луизиана, Дмитрий Лихачев, Владимир Путин, Общество
Американский исследователь рассказал, почему любит русский Новый год
Американский исследователь Брумфилд: Новый год в РФ всегда является приключением
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Знаменитый американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд, чьи работы по деревянному зодчеству хранятся в библиотеке конгресса, рассказал РИА Новости, что празднование Нового года - его любимая традиция, всегда связанная с приключениями.
В интервью РИА Новости получивший российское гражданство за выдающуюся просветительскую деятельность профессор вспомнил о своей любимой русской традиции.
"Это Новый год. В начале 1970-х что я знал о праздниках", - сказал Брумфилд.
Брумфилд был доцентом Гарварда с 1974 по 1980 год. На этот же период пришлась работа над его первой книгой "Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры". Издание хранится в библиотеке конгресса. Из-за своего исследования профессор лишился должности в ведущем американском вузе, но начал сотрудничать с Национальной галереей искусств. В России
Брумфилду вручили орден Дружбы и премию Дмитрия Лихачева
, а президент РФ Владимир Путин
предоставил ему гражданство. Брумфилд является профессором университета в штате Луизиана
.
В воспоминаниях исследователя о русских традициях осталось представление о том, что новогодние праздники всегда связаны с приключениями.
"Новый год не обходится без приключений", - сказал Брумфилд.