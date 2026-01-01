Рейтинг@Mail.ru
Американский исследователь рассказал, почему любит русский Новый год - РИА Новости, 01.01.2026
16:29 01.01.2026
Американский исследователь рассказал, почему любит русский Новый год
Американский исследователь рассказал, почему любит русский Новый год - РИА Новости, 01.01.2026
Американский исследователь рассказал, почему любит русский Новый год
Знаменитый американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд, чьи работы по деревянному зодчеству хранятся в библиотеке конгресса, рассказал РИА... РИА Новости, 01.01.2026
Американский исследователь рассказал, почему любит русский Новый год

Американский исследователь Брумфилд: Новый год в РФ всегда является приключением

© РИА Новости / Виталий Аньков
Празднование Нового года
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Празднование Нового года. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Знаменитый американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд, чьи работы по деревянному зодчеству хранятся в библиотеке конгресса, рассказал РИА Новости, что празднование Нового года - его любимая традиция, всегда связанная с приключениями.
В интервью РИА Новости получивший российское гражданство за выдающуюся просветительскую деятельность профессор вспомнил о своей любимой русской традиции.
Празднование Нового года на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Это Новый год. В начале 1970-х что я знал о праздниках", - сказал Брумфилд.
Брумфилд был доцентом Гарварда с 1974 по 1980 год. На этот же период пришлась работа над его первой книгой "Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры". Издание хранится в библиотеке конгресса. Из-за своего исследования профессор лишился должности в ведущем американском вузе, но начал сотрудничать с Национальной галереей искусств. В России Брумфилду вручили орден Дружбы и премию Дмитрия Лихачева, а президент РФ Владимир Путин предоставил ему гражданство. Брумфилд является профессором университета в штате Луизиана.
В воспоминаниях исследователя о русских традициях осталось представление о том, что новогодние праздники всегда связаны с приключениями.
"Новый год не обходится без приключений", - сказал Брумфилд.
