"Ударит еще сильнее". В США предложили новый план по отношению к России - РИА Новости, 01.01.2026
16:04 01.01.2026
"Ударит еще сильнее". В США предложили новый план по отношению к России
Экономическое сближение США и России еще сильнее ударит по Североатлантическому альянсу и ЕС, пишет American Thinker. РИА Новости, 01.01.2026
в мире, россия, сша, сирия, кирилл дмитриев, дональд трамп, евросоюз, нато, российский фонд прямых инвестиций, анна паулина луна
В мире, Россия, США, Сирия, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Российский фонд прямых инвестиций, Анна Паулина Луна
© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Экономическое сближение США и России еще сильнее ударит по Североатлантическому альянсу и ЕС, пишет American Thinker.
«
"Экономическое сближение Трампа и Путина может еще ударить по единству уже пошатнувшихся ЕС и НАТО", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
План Макрона против России вызвал переполох на Западе
Вчера, 14:02
В декабре бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в интервью РИА Новости подчеркнул необходимость нормализации отношений Соединенных Штатов с Россией на фоне отмены санкций против президента Сирии на переходный период.
В октябре спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с американской конгрессвумен Анной Паулиной Луной в ходе своего визита в США в октябре. Дмитриев охарактеризовал встречу как доказательство того, что среди американцев есть те, кто выступают за диалог с Россией и хотят понять российскую позицию.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В США сделали заявление о переговорах после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 10:22
 
