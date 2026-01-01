https://ria.ru/20260101/ssha-2065953433.html
Россия передаст США данные с БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
Россия передаст США данные с БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина - РИА Новости, 01.01.2026
Россия передаст США данные с БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
Россия передаст американской стороне расшифрованные данные с украинского беспилотника, летевшего на резиденцию президента России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T14:59:00+03:00
2026-01-01T14:59:00+03:00
2026-01-01T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
новгородская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065832626_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_261de8df172b8b7ca07d36bb950e3119.jpg
https://ria.ru/20251231/ataka-2065836441.html
россия
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065832626_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4069ddb16b239eccac8967b867779c77.jpg
Кадры отражения атаки украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области
Кадры отражения атаки украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области.
2026-01-01T14:59
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новгородская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новгородская область, В мире
Россия передаст США данные с БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
МО: Россия передаст США данные с атаковавшего резиденцию Путина БПЛА