Россия передаст США данные с БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 01.01.2026
Россия передаст США данные с БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
Россия передаст США данные с БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина - РИА Новости, 01.01.2026
Россия передаст США данные с БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина
Россия передаст американской стороне расшифрованные данные с украинского беспилотника, летевшего на резиденцию президента России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
новгородская область
в мире
россия
новгородская область
2026
Кадры отражения атаки украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области
Кадры отражения атаки украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области.
россия, новгородская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новгородская область, В мире
Россия передаст США данные с БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина

МО: Россия передаст США данные с атаковавшего резиденцию Путина БПЛА

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия передаст американской стороне расшифрованные данные с украинского беспилотника, летевшего на резиденцию президента России, сообщили в Минобороны РФ.
Российские спецслужбы извлекли из одного из сбитых 29 декабря дронов файл с полетным заданием. Расшифровка показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции Президента России в Новгородской области.
"Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне", - говорится в сообщении.
Один из сбитых украинских беспилотников, летевших на резиденцию Путина - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Минобороны рассказало о хронологии атаки Киева на резиденцию Путина
31 декабря 2025, 13:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовгородская областьВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
