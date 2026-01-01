Рейтинг@Mail.ru
В США считают, что Габбард не заинтересована в преследовании России - РИА Новости, 01.01.2026
14:49 01.01.2026
В США считают, что Габбард не заинтересована в преследовании России
Директор национальной разведки США Тулси Габбард не заинтересована в "преследовании" России, поделилась мнением в интервью РИА Новости обозреватель RT,... РИА Новости, 01.01.2026
в мире, сша, россия, тулси габбард, тара рид, джо байден, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Россия, Тулси Габбард, Тара Рид, Джо Байден, Агентство по международному развитию США
В США считают, что Габбард не заинтересована в преследовании России

Рид: директор национальной разведки Габбард не заинтересована в преследовании РФ

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард не заинтересована в "преследовании" России, поделилась мнением в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид.
"Позитивно то, что сейчас Вашингтон, к примеру, избавился от USAID (Агентство США по международному развитию, в 2025 году администрация президента США Дональда Трампа объявила о его масштабной реформе – ред.). Они избавились от некоторых деструктивных сил. Кроме того, нынешняя директор национальной разведки Тулси Габбард не заинтересована в преследовании России", - сказала Рид, размышляя о возможной нормализации российско-американских отношений.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.
Габбард ранее опровергла сообщения о том, что подведомственные ей структуры верят в якобы стремление России завоевать Европу, назвав подобные утверждения попыткой подорвать усилия США по достижению мира на Украине.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
На Западе забили тревогу из-за нового требования Зеленского к Трампу
31 декабря 2025, 20:39
 
