МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард не заинтересована в "преследовании" России, поделилась мнением в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница американского политика Джо Байдена Тара Рид.
"Позитивно то, что сейчас Вашингтон, к примеру, избавился от USAID (Агентство США по международному развитию, в 2025 году администрация президента США Дональда Трампа объявила о его масштабной реформе – ред.). Они избавились от некоторых деструктивных сил. Кроме того, нынешняя директор национальной разведки Тулси Габбард не заинтересована в преследовании России", - сказала Рид, размышляя о возможной нормализации российско-американских отношений.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.
31 декабря 2025, 20:39