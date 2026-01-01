США нанесли удар по двум лодкам в Карибском море, погибли пять человек

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. США атаковали две лодки в Карибском море, которые якобы перевозили запрещенные вещества, погибли пять человек, сообщило Южное командование ВС страны.
"В общей сложности в ходе этих операций были убиты пять наркотеррористов: трое на первом судне и двое на втором", — говорится в посте в соцсети Х.
США охотятся на зомби из Венесуэлы
29 декабря 2025, 08:00
Ситуация в Карибском море
За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера.
США используют борьбу с наркотиками для наращивания войск, заявил Небензя
23 декабря 2025, 23:40
В середине декабря глава Белого дома Дональд Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
"Через два месяца". Трамп готовит для всего мира еще один "сюрприз"
28 декабря 2025, 08:00