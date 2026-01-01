США нанесли удар по двум лодкам в Карибском море, погибли пять человек

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. США атаковали две лодки в Карибском море, которые якобы перевозили запрещенные вещества, погибли пять человек, сообщило Южное командование ВС страны.

"В общей сложности в ходе этих операций были убиты пять наркотеррористов: трое на первом судне и двое на втором", — говорится в посте в соцсети Х.

Ситуация в Карибском море

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро . А генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера.

В середине декабря глава Белого дома Дональд Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.