Рейтинг@Mail.ru
США нанесли удар по двум лодкам в Карибском море, погибли пять человек - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 01.01.2026 (обновлено: 09:38 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/ssha-2065904745.html
США нанесли удар по двум лодкам в Карибском море, погибли пять человек
США нанесли удар по двум лодкам в Карибском море, погибли пять человек - РИА Новости, 01.01.2026
США нанесли удар по двум лодкам в Карибском море, погибли пять человек
США атаковали две лодки в Карибском море, которые якобы перевозили запрещенные вещества, погибли пять человек, сообщило Южное командование ВС страны. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T04:08:00+03:00
2026-01-01T09:38:00+03:00
в мире
сша
министерство обороны сша
венесуэла
россия
дональд трамп
николас мадуро
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920814462_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_7a10fdc2faf2ceba5d12082aeb458603.jpg
https://ria.ru/20251229/ssha-2065244640.html
https://ria.ru/20251223/ssha-2064204610.html
https://ria.ru/20251228/vasilev-2064880925.html
сша
венесуэла
россия
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920814462_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_003645ca91bd19c80778724611c76727.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша, венесуэла, россия, дональд трамп, николас мадуро, мария захарова, центральное разведывательное управление (цру), карибское море
В мире, США, Министерство обороны США, Венесуэла, Россия, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Мария Захарова, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Карибское море
США нанесли удар по двум лодкам в Карибском море, погибли пять человек

Пять человек погибли при атаке США на 2 лодки в Карибском море

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Maxwell OrloskyАмериканская авианосная ударная группа
Американская авианосная ударная группа - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Maxwell Orlosky
Американская авианосная ударная группа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. США атаковали две лодки в Карибском море, которые якобы перевозили запрещенные вещества, погибли пять человек, сообщило Южное командование ВС страны.
"В общей сложности в ходе этих операций были убиты пять наркотеррористов: трое на первом судне и двое на втором", — говорится в посте в соцсети Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
США охотятся на зомби из Венесуэлы
29 декабря 2025, 08:00

Ситуация в Карибском море

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского лидера.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
США используют борьбу с наркотиками для наращивания войск, заявил Небензя
23 декабря 2025, 23:40
В середине декабря глава Белого дома Дональд Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
"Через два месяца". Трамп готовит для всего мира еще один "сюрприз"
28 декабря 2025, 08:00
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАВенесуэлаРоссияДональд ТрампНиколас МадуроМария ЗахароваЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Карибское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала