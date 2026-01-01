Рейтинг@Mail.ru
ICE планирует кампанию набора новых сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/ssha-2065900915.html
ICE планирует кампанию набора новых сотрудников, пишут СМИ
ICE планирует кампанию набора новых сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 01.01.2026
ICE планирует кампанию набора новых сотрудников, пишут СМИ
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует потратить 100 миллионов долларов в рамках масштабной компании набора новых сотрудников, сообщает газета... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T02:06:00+03:00
2026-01-01T02:06:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
лос-анджелес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24864/58/248645864_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_bbadcb3fba2c3155234b63aaf8dd1bb9.jpg
https://ria.ru/20251208/mamdani-2060465667.html
https://ria.ru/20250605/tsentr-2021088917.html
сша
нью-йорк (город)
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24864/58/248645864_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_376134d02b4c803a62f27680cec044d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), лос-анджелес
В мире, США, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес
ICE планирует кампанию набора новых сотрудников, пишут СМИ

WP: ICE планирует потратить стомиллионов долларов на кампанию набора сотрудников

© РИА Новости / Павел Быков | Перейти в медиабанкВид Нью-Йорка
Вид Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Павел Быков
Перейти в медиабанк
Вид Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует потратить 100 миллионов долларов в рамках масштабной компании набора новых сотрудников, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренний документ службы.
"Чиновники иммиграционной и таможенной полиции США планируют потратить 100 миллионов долларов за год для набора сторонников прав на ношение оружия и любителей военного дела через онлайн-инфлюенсеров и ориентированную на местоположение рекламную кампанию", - пишет издание.
Автомобили полицейского управления Нью-Йорка на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Мамдани дал жителям Нью-Йорка рекомендации, как вести себя с ICE
8 декабря 2025, 00:06
По данным издания, речь идет о наборе тысяч сотрудников - в документе указывается цель по быстрому найму около 14 тысяч человек.
Людей консервативных взглядов и с пристрастием к оружию ICE планирует привлекать через рекламную кампанию в соцсетях у инфлюенсеров - предпочтительно из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военных. Предполагается, что они должны будут проводить стримы и записывать видео с рассказами о повседневной работе ICE.
ICE определила в качестве ключевых городов для активного поиска новых сотрудников Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Чикаго и Бостон, где в 2025 году проводились повсеместные облавы на нелегальных мигрантов.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Протестующие перед центром содержания мигрантов в Ньюарке - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
WP: в США приостановили создание крупного центра содержания мигрантов
5 июня 2025, 13:53
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Лос-Анджелес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала