ICE планирует кампанию набора новых сотрудников, пишут СМИ

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует потратить 100 миллионов долларов в рамках масштабной компании набора новых сотрудников, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренний документ службы.
"Чиновники иммиграционной и таможенной полиции США планируют потратить 100 миллионов долларов за год для набора сторонников прав на ношение оружия и любителей военного дела через онлайн-инфлюенсеров и ориентированную на местоположение рекламную кампанию", - пишет издание.
По данным издания, речь идет о наборе тысяч сотрудников - в документе указывается цель по быстрому найму около 14 тысяч человек.
Людей консервативных взглядов и с пристрастием к оружию ICE планирует привлекать через рекламную кампанию в соцсетях у инфлюенсеров - предпочтительно из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военных. Предполагается, что они должны будут проводить стримы и записывать видео с рассказами о повседневной работе ICE.
ICE определила в качестве ключевых городов для активного поиска новых сотрудников Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Чикаго и Бостон, где в 2025 году проводились повсеместные облавы на нелегальных мигрантов.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
