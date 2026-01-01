В США заявили об очередных ударах по лодкам, якобы перевозящим наркотики

ВАШИНГТОН, 1 янв – РИА Новости. Южное командование ВС США заявило об очередных ударах по лодкам, якобы перевозящим наркотики.
Как утверждается, удары были нанесены 30 декабря по распоряжению шефа Пентагона Пита Хегсета – они пришлись "по трем судам наркоконтрабандистов, следовавшим в составе конвоя". При этом не уточняется, в каком именно регионе были удары, известно лишь, что их наносила группировка "Южное копье", которая действует в Западном полушарии.
"Трое наркотеррористов, находившихся на борту первого судна, были убиты в ходе первого удара. Оставшиеся наркотеррористы покинули два других судна, выпрыгнув за борт и дистанцировавшись, прежде чем их суда были потоплены в ходе последующих ударов", – говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении американскими военными "крупного объекта" на территории Венесуэлы. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что ЦРУ США нанесло удар беспилотником по портовому объекту на побережье Венесуэлы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он уточнил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
