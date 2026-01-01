Рейтинг@Mail.ru
В США заявили об очередных ударах по лодкам, якобы перевозящим наркотики - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/ssha-2065899379.html
В США заявили об очередных ударах по лодкам, якобы перевозящим наркотики
В США заявили об очередных ударах по лодкам, якобы перевозящим наркотики - РИА Новости, 01.01.2026
В США заявили об очередных ударах по лодкам, якобы перевозящим наркотики
Южное командование ВС США заявило об очередных ударах по лодкам, якобы перевозящим наркотики. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T01:36:00+03:00
2026-01-01T01:36:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
россия
дональд трамп
пит хегсет
николас мадуро
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990723430_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_e007ef3f9afa502ddea04e04bd674a29.jpg
https://ria.ru/20251231/ssha-2065800094.html
https://ria.ru/20251223/ssha-2064204610.html
сша
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990723430_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_14eb70cafed0c22c3a25a9441ecd5777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, россия, дональд трамп, пит хегсет, николас мадуро, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), nbc
В мире, США, Венесуэла, Россия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Николас Мадуро, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), NBC
В США заявили об очередных ударах по лодкам, якобы перевозящим наркотики

Южное командование США заявило об ударах по лодкам, якобы перевозящим наркотики

© AP Photo / Darko BandicАвианосец ВМС США "Гарри Трумэн"
Авианосец ВМС США Гарри Трумэн - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Darko Bandic
Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 янв – РИА Новости. Южное командование ВС США заявило об очередных ударах по лодкам, якобы перевозящим наркотики.
Как утверждается, удары были нанесены 30 декабря по распоряжению шефа Пентагона Пита Хегсета – они пришлись "по трем судам наркоконтрабандистов, следовавшим в составе конвоя". При этом не уточняется, в каком именно регионе были удары, известно лишь, что их наносила группировка "Южное копье", которая действует в Западном полушарии.
Авианосец USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
У США могут возникнуть проблемы с группой в Карибском бассейне, пишут СМИ
Вчера, 04:42
"Трое наркотеррористов, находившихся на борту первого судна, были убиты в ходе первого удара. Оставшиеся наркотеррористы покинули два других судна, выпрыгнув за борт и дистанцировавшись, прежде чем их суда были потоплены в ходе последующих ударов", – говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении американскими военными "крупного объекта" на территории Венесуэлы. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что ЦРУ США нанесло удар беспилотником по портовому объекту на побережье Венесуэлы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он уточнил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
США используют борьбу с наркотиками для наращивания войск, заявил Небензя
23 декабря 2025, 23:40
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияДональд ТрампПит ХегсетНиколас МадуроМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)NBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала