В США заявили об очередных ударах по лодкам, якобы перевозящим наркотики

"Трое наркотеррористов, находившихся на борту первого судна, были убиты в ходе первого удара. Оставшиеся наркотеррористы покинули два других судна, выпрыгнув за борт и дистанцировавшись, прежде чем их суда были потоплены в ходе последующих ударов", – говорится в сообщении командования в соцсети Х.