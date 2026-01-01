Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Три беспилотника атаковали кафе и гостиницу в Хорлах в Херсонской области, один из дронов был с зажигательной смесью, ВСУ целенаправленно сожгли людей, сообщил херсонский губернатор Владимир Сальдо.

По предварительным данным, погибли 24 человека, более 50 пострадали.

Позднее губернатор сравнил этот удар с пожаром в одесском Доме профсоюзов. По его словам, среди раненых есть и тяжёлые пациенты. Тела погибших практически полностью сгорели, рассказал Сальдо

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что беспощадное возмездие за удары по мирным людям в Херсонской области в новогоднюю ночь неминуемо, оно в ходе наступления ВС РФ скоро настигнет виновных.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ обвиняет в этой трагедии всех, кто "спонсирует террористических ублюдков" на Украине . Атака, по её словам, показывает неонацистскую ненависть киевского режима и расчеловечивание в геометрической прогрессии, заявила Захарова.

Уничтожен ещё один украинский истребитель

Российские воздушно-космические силы сбили украинский истр ебите ль Су-27, авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВПК Украины, складам боеприпасов, цехам сборки дальних беспилотников, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг.

Группировка войск "Запад" отразила две атаки в районах Нечволодовки и Благодатовки, которые ВСУ предприняли, чтобы прорваться в Купянск, нанесли поражение противнику. Другие группировки улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 1335 военнослужащих.

Кроме того, украинские войска лишились двух танков, 12 артиллерийских орудий, пяти станций радиоэлектронной борьбы, станции контрбатарейной борьбы, радиолокационной станции RADA израильского производства и восьми складов боеприпасов и материальных средств.

ВСУ провалили контратаки

Офицер управления штаба одного из подразделений морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", рассказал РИА Новости, что после поражения в Красноармейске украинские военнослужащие избегают прямых боестолкновений под Добропольем , за которое идут ожесточённые бои, в 30 километрах севернее освобождённого города.

Две штурмовые группы ВСУ уничтожены в Краснопольском районе Сумской области , сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Также, по данным собеседника РИА Новости в российских силовых структурах, боевики 225-го штурмового полка ВСУ отказались идти на штурм в лесу возле Лимана в Харьковской области . В результате штурмовые группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады территориальной обороны провалили пять контратак.

Кроме того, в результате удара были уничтожены казармы учебного центра подготовки операторов ударных БПЛА в районе населенного пункта Прогресс в Черниговской области . Противник потерял до взвода личного состава.

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали восемь округов Белгородской области более чем 80 беспилотниками, из них 31 был сбит и подавлен над регионом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков . По его информации, 33 населенных пункта попали под удар. Человек погиб, пять пострадали.

Полетное задание расшифровано

Газета Wall Street Journal утверждает, что сотрудники служб национальной безопасности США якобы не подтвердили данные об атаке по резиденции российского президента Владимира Путина , которую Киев совершил 28-29 декабря.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что представители российских спецслужб в ходе специальной технической экспертизы извлекли из блока навигационной системы одного из сбитых тогда дронов загруженный в него файл с полетным заданием.

Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области . Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Продолжение конфликта

Австралийский телеканал ABC News сообщил, что австралийский наемник Рассел Аллан Уилсон, воевавший за ВСУ, ликвидирован 12 декабря на территории ДНР

Силы, стоящие за попыткой атаки ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина, добиваются продолжения конфликта на Украине и втягивания в него Европы , пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet. Издание отмечает, что попытка атаки на резиденцию российского лидера была предпринята в тот момент, когда, по оценке газеты, стороны были наиболее близки к урегулированию конфликта.

Украина никогда не сможет одержать военную победу над Россией, но нынешние европейские лидеры препятствуют поиску решений по урегулированию конфликта, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

Соглашение почти готово?

Владимир Зеленский в своём новогоднем поздравлении заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине готово на 90%.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский и его европейские партнеры пытаются включить в мирный план по Украине неприемлемые дополнения в надежде, что Россия от него откажется.