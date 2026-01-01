https://ria.ru/20260101/spetsoperatsiya-2065909846.html
ВСУ потеряли до взвода личного состава при ударе по казармам
ВСУ потеряли до взвода личного состава при ударе по казармам - РИА Новости, 01.01.2026
ВСУ потеряли до взвода личного состава при ударе по казармам
ВСУ потеряли до взвода личного состава при ударе по казармам их учебного центра в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T06:41:00+03:00
2026-01-01T06:41:00+03:00
2026-01-01T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48dbda555a31ca429f15bc98fe195d81.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642893_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_9d3f549aefa4bed9b22d22ddc395ed1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черниговская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до взвода личного состава при ударе по казармам
РИА Новости: ВСУ потеряли до взвода при ударе по казармам в Черниговской области