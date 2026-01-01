Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили пять контратак боевиков ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 01.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 01.01.2026
ВС России отразили пять контратак боевиков ВСУ в Харьковской области
ВС России отразили пять контратак боевиков ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 01.01.2026
ВС России отразили пять контратак боевиков ВСУ в Харьковской области
Боевики 225-го штурмового полка ВСУ отказались идти на штурм в лесу возле Лимана в Харьковской области, в результате штурмовые группы 58-й мотопехотной бригады... РИА Новости, 01.01.2026
харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России отразили пять контратак боевиков ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: боевики 225-го полка ВСУ отказались идти на штурм возле Лимана

Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Работа расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Боевики 225-го штурмового полка ВСУ отказались идти на штурм в лесу возле Лимана в Харьковской области, в результате штурмовые группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады территориальной обороны провалили пять контратак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Отразили пять контратак штурмовых групп 58-й отдельной мотопехотной бригады и 120-й отдельной бригады территориальной обороны. Для проведения контратак противник более двух недель доукомплектовывал подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады. Успеха не имел, в штурм отказались идти боевики 225-го отдельного штурмового полка", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
