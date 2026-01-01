https://ria.ru/20260101/spetsoperatsiya-2065909716.html
ВС России отразили пять контратак боевиков ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Боевики 225-го штурмового полка ВСУ отказались идти на штурм в лесу возле Лимана в Харьковской области, в результате штурмовые группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады территориальной обороны провалили пять контратак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Отразили пять контратак штурмовых групп 58-й отдельной мотопехотной бригады и 120-й отдельной бригады территориальной обороны. Для проведения контратак противник более двух недель доукомплектовывал подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады. Успеха не имел, в штурм отказались идти боевики 225-го отдельного штурмового полка", - сказал собеседник агентства.