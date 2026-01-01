Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области уничтожили две группы ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 01.01.2026 (обновлено: 09:09 01.01.2026)
В Сумской области уничтожили две группы ВСУ
В Сумской области уничтожили две группы ВСУ - РИА Новости, 01.01.2026
В Сумской области уничтожили две группы ВСУ
В Краснопольском районе Сумской области ликвидировали две группы украинских боевиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 01.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, валерий герасимов, владимир путин, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Харьковская область
В Сумской области уничтожили две группы ВСУ

РИА Новости: ВС России уничтожили две штурмовые группы ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Краснопольском районе Сумской области ликвидировали две группы украинских боевиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"ВСУ провели одну контратаку двумя штурмовыми группами 119-й отдельной бригады территориальной обороны. Атака отражена, обе группы противника уничтожены", — сказал собеседник агентства.
Боевая работа экипажа РСЗО Град (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
ВСУ обстреливают из чешских РСЗО жителей Сумской области
Вчера, 06:43
Отмечается, что противник также провалил пять контратак в лесу возле Лимана в Харьковской области. При этом военные 225-го отдельного штурмового полка украинской армии и вовсе отказались идти в наступление.
В конце декабря начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы "Севера" продолжают расширять полосу безопасности в Сумской области. По словам командующего группировкой Евгения Никифорова, она уже составляет более 16 километров в глубину и 60 — по фронту. До Сум российским военнослужащим осталось менее 20 километров, добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
