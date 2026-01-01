МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Краснопольском районе Сумской области ликвидировали две группы украинских боевиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"ВСУ провели одну контратаку двумя штурмовыми группами 119-й отдельной бригады территориальной обороны. Атака отражена, обе группы противника уничтожены", — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что противник также провалил пять контратак в лесу возле Лимана в Харьковской области. При этом военные 225-го отдельного штурмового полка украинской армии и вовсе отказались идти в наступление.
В конце декабря начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы "Севера" продолжают расширять полосу безопасности в Сумской области. По словам командующего группировкой Евгения Никифорова, она уже составляет более 16 километров в глубину и 60 — по фронту. До Сум российским военнослужащим осталось менее 20 километров, добавил он.
