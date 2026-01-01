МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Краснопольском районе Сумской области ликвидировали две группы украинских боевиков, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Отмечается, что противник также провалил пять контратак в лесу возле Лимана в Харьковской области. При этом военные 225-го отдельного штурмового полка украинской армии и вовсе отказались идти в наступление.