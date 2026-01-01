Российское Минобороны оценило потери ВСУ в 2025 году

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Потери украинских войск в 2025 году составили около 513 480 человек, следует из подсчета РИА Новости на основе данных Минобороны России.

Наибольшие потери украинскими военными понесены в январе, марте и октябре минувшего года – 51 960, 47 665 и 47 105 человек соответственно, при этом среднемесячные потери составили около 42,7 тысячи человек.

В 2024 году ВСУ потеряли около 593 410 человек.