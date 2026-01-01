Рейтинг@Mail.ru
ВС России за 2025 год освободили 310 населенных пунктов в зоне СВО - РИА Новости, 01.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:43 01.01.2026
ВС России за 2025 год освободили 310 населенных пунктов в зоне СВО
ВС России за 2025 год освободили 310 населенных пунктов в зоне СВО - РИА Новости, 01.01.2026
ВС России за 2025 год освободили 310 населенных пунктов в зоне СВО
Российскими военными за 2025 год освобождены 310 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 01.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
андрей белоусов
безопасность
россия
донецкая народная республика
россия, донецкая народная республика, денис пушилин, андрей белоусов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Андрей Белоусов, Безопасность
ВС России за 2025 год освободили 310 населенных пунктов в зоне СВО

РИА Новости: ВС России за год освободили 310 населенных пунктов в зоне СВО

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Российскими военными за 2025 год освобождены 310 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
С 1 по 31 декабря 2025 года под контроль Вооруженных Сил России перешли 310 населенных пунктов. Наиболее успешным 2025 год в плане освобождения территорий стал для Донецкой Народной Республики, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, всего там освобождено 187 населенных пунктов.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов 17 декабря сообщил, что российская армия освободила в 2025 году более 300 населенных пунктов и 6 тысяч квадратных километров территорий, что на треть больше показателей прошлого года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАндрей БелоусовБезопасность
 
 
