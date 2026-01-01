https://ria.ru/20260101/spetsoperatsiya-2065907320.html
ВС России за 2025 год освободили 310 населенных пунктов в зоне СВО
ВС России за 2025 год освободили 310 населенных пунктов в зоне СВО - РИА Новости, 01.01.2026
ВС России за 2025 год освободили 310 населенных пунктов в зоне СВО
Российскими военными за 2025 год освобождены 310 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T05:43:00+03:00
2026-01-01T05:43:00+03:00
2026-01-01T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
андрей белоусов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, денис пушилин, андрей белоусов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Андрей Белоусов, Безопасность
ВС России за 2025 год освободили 310 населенных пунктов в зоне СВО
РИА Новости: ВС России за год освободили 310 населенных пунктов в зоне СВО