https://ria.ru/20260101/spetsoperatsiya-2065906342.html
Военный ансамбль и представители Коми поздравили военных в зоне СВО
Военный ансамбль и представители Коми поздравили военных в зоне СВО - РИА Новости, 01.01.2026
Военный ансамбль и представители Коми поздравили военных в зоне СВО
Артисты военного ансамбля совместно с представителями администрации Республики Коми провели новогоднее мероприятие для военнослужащих группировки войск "Север", РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T05:09:00+03:00
2026-01-01T05:09:00+03:00
2026-01-01T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика коми
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика коми
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Республика Коми, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Военный ансамбль и представители Коми поздравили военных в зоне СВО
Военный ансамбль и представители Коми поздравили военных группировки "Север"