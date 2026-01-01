Рейтинг@Mail.ru
01.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 01.01.2026
Военный ансамбль и представители Коми поздравили военных в зоне СВО
Военный ансамбль и представители Коми поздравили военных в зоне СВО - РИА Новости, 01.01.2026
Военный ансамбль и представители Коми поздравили военных в зоне СВО
Артисты военного ансамбля совместно с представителями администрации Республики Коми провели новогоднее мероприятие для военнослужащих группировки войск "Север", РИА Новости, 01.01.2026
республика коми, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Республика Коми, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военный ансамбль и представители Коми поздравили военных в зоне СВО

Военный ансамбль и представители Коми поздравили военных группировки "Север"

Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Артисты военного ансамбля совместно с представителями администрации Республики Коми провели новогоднее мероприятие для военнослужащих группировки войск "Север", сообщили в Минобороны России.
"В одном из госпиталей Курской области выступил творческий коллектив первой фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа. В рамках мероприятия были исполнены традиционные праздничные композиции. Кроме того, при содействии депутатов государственного совета Республики Коми военнослужащим были вручены ценные подарки", - следует из сообщения ведомства.
Военнослужащие поблагодарили за постоянную поддержку и сказали, что такие встречи помогают снять стресс и перезагрузиться, отметили в Минобороны России.
