Военная автоинспекция поздравила с Новым годом жителей ЛНР

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Военнослужащие военной автоинспекции группировки войск РФ "Запад" провели благотворительную акцию и поздравили с Новым годом жителей населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие территориальной военной автомобильной инспекции группировки войск "Запад" провели благотворительную акцию для жителей населенных пунктов Луганской Народной Республики . Целью мероприятия стала поддержка местного населения и создание праздничного настроения в канун зимних праздников", - следует из сообщения ведомства.

Автоинспекторы посетили семьи, в том числе многодетные, а также пожилых жителей, чтобы лично поздравить их с Новым годом, и вручили продуктовые наборы с предметами первой необходимости и сладкие подарки для детей, отметили в Минобороны России.

"Для нас большая честь поддержать жителей, которые проявляют стойкость и мужество. Новый год - это символ надежды, и мы хотим, чтобы каждый почувствовал заботу и уверенность в завтрашнем дне", - сообщили участники акции.