Рейтинг@Mail.ru
Военная автоинспекция поздравила с Новым годом жителей ЛНР - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/spetsoperatsiya-2065906183.html
Военная автоинспекция поздравила с Новым годом жителей ЛНР
Военная автоинспекция поздравила с Новым годом жителей ЛНР - РИА Новости, 01.01.2026
Военная автоинспекция поздравила с Новым годом жителей ЛНР
Военнослужащие военной автоинспекции группировки войск РФ "Запад" провели благотворительную акцию и поздравили с Новым годом жителей населенных пунктов... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T05:06:00+03:00
2026-01-01T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
общество
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850507644_0:123:3312:1986_1920x0_80_0_0_da088a7693de9cc1a07a51e66787b309.jpg
https://ria.ru/20260101/spetsoperatsiya-2065896390.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850507644_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_8d8ac40a557e6a355427b8ec51e692bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, общество, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Общество, Безопасность
Военная автоинспекция поздравила с Новым годом жителей ЛНР

Автоинспекция группировки "Запад" поздравила жителей ЛНР с Новым годом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкХрам во имя Пресвятой Богородицы, в честь иконы Её, именуемой Умиление в Луганске
Храм во имя Пресвятой Богородицы, в честь иконы Её, именуемой Умиление в Луганске - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Храм во имя Пресвятой Богородицы, в честь иконы Её, именуемой Умиление в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Военнослужащие военной автоинспекции группировки войск РФ "Запад" провели благотворительную акцию и поздравили с Новым годом жителей населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие территориальной военной автомобильной инспекции группировки войск "Запад" провели благотворительную акцию для жителей населенных пунктов Луганской Народной Республики. Целью мероприятия стала поддержка местного населения и создание праздничного настроения в канун зимних праздников", - следует из сообщения ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Военные группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом
00:51
Автоинспекторы посетили семьи, в том числе многодетные, а также пожилых жителей, чтобы лично поздравить их с Новым годом, и вручили продуктовые наборы с предметами первой необходимости и сладкие подарки для детей, отметили в Минобороны России.
"Для нас большая честь поддержать жителей, которые проявляют стойкость и мужество. Новый год - это символ надежды, и мы хотим, чтобы каждый почувствовал заботу и уверенность в завтрашнем дне", - сообщили участники акции.
Местные жители поблагодарили военнослужащих группировки войск "Запад" за оказанную помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаОбществоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала