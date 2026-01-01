https://ria.ru/20260101/spetsoperatsiya-2065906183.html
Военная автоинспекция поздравила с Новым годом жителей ЛНР
Военная автоинспекция поздравила с Новым годом жителей ЛНР
Военнослужащие военной автоинспекции группировки войск РФ "Запад" провели благотворительную акцию и поздравили с Новым годом жителей населенных пунктов... РИА Новости, 01.01.2026
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Военнослужащие военной автоинспекции группировки войск РФ "Запад" провели благотворительную акцию и поздравили с Новым годом жителей населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие территориальной военной автомобильной инспекции группировки войск "Запад" провели благотворительную акцию для жителей населенных пунктов Луганской Народной Республики
. Целью мероприятия стала поддержка местного населения и создание праздничного настроения в канун зимних праздников", - следует из сообщения ведомства.
Автоинспекторы посетили семьи, в том числе многодетные, а также пожилых жителей, чтобы лично поздравить их с Новым годом, и вручили продуктовые наборы с предметами первой необходимости и сладкие подарки для детей, отметили в Минобороны России.
"Для нас большая честь поддержать жителей, которые проявляют стойкость и мужество. Новый год - это символ надежды, и мы хотим, чтобы каждый почувствовал заботу и уверенность в завтрашнем дне", - сообщили участники акции.
Местные жители поблагодарили военнослужащих группировки войск "Запад" за оказанную помощь.