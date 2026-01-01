Военные группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом

ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Военнослужащие 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск РФ "Центр" встретили Новый год под обращение президента России Владимира Путина на красноармейском направлении, передает корреспондент РИА Новости.

Стрелок с позывным "Ёжик", в свою очередь, передал поздравления жителям страны с наступившим Новым годом.

"Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, мира, и чтобы как можно скорее закончилась война", - сказал боец.