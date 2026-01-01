https://ria.ru/20260101/spetsoperatsiya-2065896390.html
Военные группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом
Военные группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом - РИА Новости, 01.01.2026
Военные группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом
Военнослужащие 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск РФ "Центр" встретили Новый год под обращение президента России Владимира... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T00:51:00+03:00
2026-01-01T00:51:00+03:00
2026-01-01T00:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
новый год
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новый год, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Общество, Новый год, Безопасность
Военные группы войск "Центр" поздравили россиян с Новым годом
Бойцы одной из бригад группировки "Центр" поздравили россиян с Новым годом
ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Военнослужащие 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск РФ "Центр" встретили Новый год под обращение президента России Владимира Путина на красноармейском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
Стрелок с позывным "Ёжик", в свою очередь, передал поздравления жителям страны с наступившим Новым годом.
"Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, мира, и чтобы как можно скорее закончилась война", - сказал боец.