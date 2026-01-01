Рейтинг@Mail.ru
Бойцы БПЛА "Южной" группировки войск поздравили россиян с передовой в ДНР - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 01.01.2026 (обновлено: 04:02 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/spetsoperatsiya-2065892499.html
Бойцы БПЛА "Южной" группировки войск поздравили россиян с передовой в ДНР
Бойцы БПЛА "Южной" группировки войск поздравили россиян с передовой в ДНР - РИА Новости, 01.01.2026
Бойцы БПЛА "Южной" группировки войск поздравили россиян с передовой в ДНР
Бойцы подразделения беспилотных систем "Южной" группировки войск ВС РФ, выполняющие боевые задачи в ДНР, находясь на передовой поздравили россиян с наступившим... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T00:12:00+03:00
2026-01-01T04:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, новый год
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новый год
Бойцы БПЛА "Южной" группировки войск поздравили россиян с передовой в ДНР

Бойцы "Южной" группировки войск ВС России поздравили россиян с Новым годом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Бойцы подразделения беспилотных систем "Южной" группировки войск ВС РФ, выполняющие боевые задачи в ДНР, находясь на передовой поздравили россиян с наступившим Новым годом.
Видео поздравления бойцов передано в распоряжение РИА Новости.
"От лица бойцов с передовой хотим поздравить всех с наступившим Новым годом. Нашего оппонента мы уже начали поздравлять. Буквально пять минут назад сбили гексакоптер – "Баба Яга". И, в течение всей ночи, и всего последующего времени, будем поздравлять нашего противника", - сказал оператор БПЛА с позывным "Интерн".
"Работаем. С новым Годом!" - добавил по радиосвязи боец с позывным "Шмель".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала