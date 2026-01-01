https://ria.ru/20260101/spetsoperatsiya-2065892499.html
Бойцы БПЛА "Южной" группировки войск поздравили россиян с передовой в ДНР
Бойцы БПЛА "Южной" группировки войск поздравили россиян с передовой в ДНР
ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Бойцы подразделения беспилотных систем "Южной" группировки войск ВС РФ, выполняющие боевые задачи в ДНР, находясь на передовой поздравили россиян с наступившим Новым годом.
Видео поздравления бойцов передано в распоряжение РИА Новости.
"От лица бойцов с передовой хотим поздравить всех с наступившим Новым годом. Нашего оппонента мы уже начали поздравлять. Буквально пять минут назад сбили гексакоптер – "Баба Яга". И, в течение всей ночи, и всего последующего времени, будем поздравлять нашего противника", - сказал оператор БПЛА с позывным "Интерн".
"Работаем. С новым Годом!" - добавил по радиосвязи боец с позывным "Шмель".