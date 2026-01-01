https://ria.ru/20260101/sochi-2065985258.html
В Сочи обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме
В Сочи обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме - РИА Новости, 01.01.2026
В Сочи обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме
Обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме в Сочи, пострадавших и возгорания нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края
сочи
краснодарский край
украина
В Сочи обломки беспилотника повредили окна в многоквартирном доме
Обломки беспилотника повредили несколько окон в многоквартирном доме в Сочи