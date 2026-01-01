https://ria.ru/20260101/sochi-2065977876.html
В сочинском аэропорту отменили временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация. РИА Новости, 01.01.2026
