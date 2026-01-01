Рейтинг@Mail.ru
18:20 01.01.2026
В сочинском аэропорту отменили временные ограничения
В сочинском аэропорту отменили временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация. РИА Новости, 01.01.2026
В сочинском аэропорту отменили временные ограничения

Росавиация: в аэропорту в Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Вид на аэропорт в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В аэропорту Сочи задерживаются девять рейсов на вылет
Вчера, 14:28
 
