https://ria.ru/20260101/sochi-2065967359.html
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.01.2026
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T16:46:00+03:00
2026-01-01T16:46:00+03:00
2026-01-01T16:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143398/37/1433983765_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_731500bebc4ee77633f6bc1d4924c63f.jpg
https://ria.ru/20260101/bpla-2065954619.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143398/37/1433983765_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_fc666b01e7f86062dc0158fe111d5e80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск