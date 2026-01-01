В Сочи устранили основные последствия непогоды

СОЧИ, 1 янв - РИА Новости. Основные последствия непогоды в Сочи устранены, вся инфраструктура работает в штатном режиме, сообщил глава города Андрей Прошунин.

"Основные последствия непогоды в Сочи устранены. Несмотря на сохраняющийся снег в горах, городская инфраструктура и системы жизнеобеспечения функционируют штатно, а новогодняя ночь в целом прошла спокойно", - сказал Прошунин.

Глава курорта добавил, что на энергообъектах в отдельных населенных пунктах Сочи более 30 бригад энергетиков продолжают ликвидировать локальные нарушения. Социально значимые объекты подключают к резервным источникам питания, добавил мэр.

По словам Прошунина, специалисты ликвидируют последствия падения деревьев и схода небольшого селя, расчищают дороги и вывозят снег в горном кластере. Глава Сочи подчеркнул, что на курорте продолжает функционировать городской оперативный штаб.