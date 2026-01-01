https://ria.ru/20260101/sochi-2065953828.html
В Сочи устранили основные последствия непогоды
Основные последствия непогоды в Сочи устранены, вся инфраструктура работает в штатном режиме, сообщил глава города Андрей Прошунин.
Прошунин: вся инфраструктура в Сочи работает в штатном режиме после непогоды
СОЧИ, 1 янв - РИА Новости. Основные последствия непогоды в Сочи устранены, вся инфраструктура работает в штатном режиме, сообщил глава города Андрей Прошунин.
"Основные последствия непогоды в Сочи
устранены. Несмотря на сохраняющийся снег в горах, городская инфраструктура и системы жизнеобеспечения функционируют штатно, а новогодняя ночь в целом прошла спокойно", - сказал Прошунин.
Глава курорта добавил, что на энергообъектах в отдельных населенных пунктах Сочи более 30 бригад энергетиков продолжают ликвидировать локальные нарушения. Социально значимые объекты подключают к резервным источникам питания, добавил мэр.
По словам Прошунина, специалисты ликвидируют последствия падения деревьев и схода небольшого селя, расчищают дороги и вывозят снег в горном кластере. Глава Сочи подчеркнул, что на курорте продолжает функционировать городской оперативный штаб.
Ранее в Гидрометцентре РФ
сообщали РИА Новости, что в Краснодарском крае
ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), на побережье Сочи 1 января погода улучшится.