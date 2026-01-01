https://ria.ru/20260101/sobjanin-2065893830.html
ПВО сбила еще один БПЛА, летевший на Москву
ПВО сбила еще один БПЛА, летевший на Москву - РИА Новости, 01.01.2026
ПВО сбила еще один БПЛА, летевший на Москву
Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T00:33:00+03:00
2026-01-01T00:33:00+03:00
2026-01-01T00:33:00+03:00
ПВО сбила еще один БПЛА, летевший на Москву
