Космонавты подарили Деду Морозу снимок парка в Великом Устюге из космоса

Как подчеркнул Филимонов, Великий Устюг становится пространством, где традиции соединяются с современными возможностями, а мечты - с реальными проектами развития.

Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.