14:56 01.01.2026
Космонавты подарили Деду Морозу снимок парка в Великом Устюге из космоса
Космонавты подарили Деду Морозу снимок парка в Великом Устюге из космоса
Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Космонавты подарили Деду Морозу снимок тематического парка в Великом Устюге, сделанный с орбиты, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Губернатор отметил, что в Центре управления полетами в Королеве состоялась новогодняя встреча детей-участников всероссийских благотворительных инициатив с Всероссийским Дедом Морозом, экипажем Международной космической станции и руководством Роскосмоса.
"Снимок с орбиты тематического парка "Дед Мороз" в Великом Устюге космонавты подарили зимнему волшебнику. Он отражает не только внимание к проекту, но и веру в его будущее развитие. Инвестпроект по созданию круглогодичного туристического кластера федерального значения реализуем совместно с АФК "Система", применяя механизмы поддержки ДОМ.РФ", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул Филимонов, Великий Устюг становится пространством, где традиции соединяются с современными возможностями, а мечты - с реальными проектами развития.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Дед Мороз рассказал о самых необычных подарках за десять лет
8 декабря 2025, 16:25
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
