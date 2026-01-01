Прокуратура проводит проверку из-за массовых задержек поездов на СКЖД

Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 2.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. Вечером в среду сообщалось, что 55 пассажирских поездов задерживаются в связи с происшествием. Время задержки, по данным на вечер среды, составляло от 43 минут до 14 часов.