12:54 01.01.2026 (обновлено: 12:59 01.01.2026)
Прокуратура проводит проверку из-за массовых задержек поездов на СКЖД
Прокуратура проводит проверку из-за массовых задержек поездов на СКЖД
Прокуратура проводит проверку из-за массовых задержек поездов на СКЖД

Южная транспортная прокуратура проводит проверку из-за задержек поездов на СКЖД

КРАСНОДАР, 1 янв - РИА Новости. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту массовых задержек поездов из-за плохой погоды на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД), сообщили в надзорном ведомстве.
"Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту массовых задержек поездов. Ситуация с нарушением графика движения пассажирских поездов по причине плохих погодных условий остается на контроле Южной транспортной прокуратуры", - сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.
Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 2.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. Вечером в среду сообщалось, что 55 пассажирских поездов задерживаются в связи с происшествием. Время задержки, по данным на вечер среды, составляло от 43 минут до 14 часов.
Утром 31 декабря в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уже заявляли, что пассажиры поездов, задерживающихся в пути более четырех часов, будут обеспечены питанием, а в поездах поддерживается комфортный температурный режим. Позже в этот день в СКЖД подтвердили РИА Новости, что пассажиров задерживающихся более чем на четыре часа поездов обеспечивают горячим питанием.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Поезд №442 "Ростов-Адлер" остановили по техпричинам
