ГУ Генштаба: системы навигации сбитых 29 декабря дронов хорошо сохранились
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 01.01.2026 (обновлено: 22:02 01.01.2026)
ГУ Генштаба: системы навигации сбитых 29 декабря дронов хорошо сохранились
ГУ Генштаба: системы навигации сбитых 29 декабря дронов хорошо сохранились

© РИА Новости / Евгений Биятов
Игорь Костюков
Игорь Костюков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Игорь Костюков. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Навигационные системы некоторых из украинских беспилотников, летевших 29 декабря на резиденцию президента РФ и сбитых российской ПВО, хорошо сохранились, сообщил начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
В четверг Костюков передал расшифровку данных маршрутизации и контроллер одного из этих дронов представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве.
"Мы нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, осуществлявших данную атаку. В ряде этих беспилотных летательных аппаратов хорошо сохранились навигационные системы, они являются технически исправными", - сказал Костюков.
Здание министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве
ГУ Генштаба подтвердило, что Украина намеренно атаковала резиденцию Путина
Вчера, 20:02
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
США
Москва
Игорь Костюков (Генштаб)
Главное разведывательное управление РФ
 
 
