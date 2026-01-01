https://ria.ru/20260101/sistemy-2065996079.html
ГУ Генштаба: системы навигации сбитых 29 декабря дронов хорошо сохранились
ГУ Генштаба: системы навигации сбитых 29 декабря дронов хорошо сохранились - РИА Новости, 01.01.2026
ГУ Генштаба: системы навигации сбитых 29 декабря дронов хорошо сохранились
Навигационные системы некоторых из украинских беспилотников, летевших 29 декабря на резиденцию президента РФ и сбитых российской ПВО, хорошо сохранились,... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T21:52:00+03:00
2026-01-01T21:52:00+03:00
2026-01-01T22:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
москва
игорь костюков (генштаб)
главное разведывательное управление рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810034930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b616a7ddeefdfaa18327035debd74654.jpg
https://ria.ru/20260101/svo-2065986716.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810034930_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_8c4c5191b03094d897e7f10a75e405b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сша, москва, игорь костюков (генштаб), главное разведывательное управление рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Москва, Игорь Костюков (Генштаб), Главное разведывательное управление РФ
ГУ Генштаба: системы навигации сбитых 29 декабря дронов хорошо сохранились
Костюков: навигационные системы сбитых 29 декабря дронов ВСУ хорошо сохранились