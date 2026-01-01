ГУ Генштаба: системы навигации сбитых 29 декабря дронов хорошо сохранились

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Навигационные системы некоторых из украинских беспилотников, летевших 29 декабря на резиденцию президента РФ и сбитых российской ПВО, хорошо сохранились, сообщил начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

"Мы нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, осуществлявших данную атаку. В ряде этих беспилотных летательных аппаратов хорошо сохранились навигационные системы, они являются технически исправными", - сказал Костюков.