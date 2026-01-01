https://ria.ru/20260101/shveytsariya-2065945556.html
Появились кадры с места пожара на горнолыжном курорте в Швейцарии
Появились кадры с места пожара на горнолыжном курорте в Швейцарии - РИА Новости, 01.01.2026
Появились кадры с места пожара на горнолыжном курорте в Швейцарии
Место пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии попало на видео. РИА Новости, 01.01.2026
Около 40 человек погибли при взрыве и последовавшем пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, пишут местные СМИ. При этом в полиции пока не могут подтвердить окончательное число жертв.
Появились кадры с места пожара на горнолыжном курорте в Швейцарии
Пожар на горнолыжном курорте в Швейцарии сняли на видео
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Место пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии попало на видео.
На кадрах видно, что во время проведения новогоднего шоу запускаются фейерверки в непосредственной близости от большого скопления людей, а некоторые гости держат в руках зажженные предметы, похожие на файеры.
В последней части ролика показано, как люди выбегают на улицу из охваченного огнем здания.
По данным полиции, погибли "множество десятков человек", еще порядка ста получили тяжелые травмы.
По словам представителя местной пожарной службы, причиной возгорания стала опрокинутая свеча. Посетители бара оказались заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека.