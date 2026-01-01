Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Появились кадры с места пожара на горнолыжном курорте в Швейцарии

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Место пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии попало на видео.

На кадрах видно, что во время проведения новогоднего шоу запускаются фейерверки в непосредственной близости от большого скопления людей, а некоторые гости держат в руках зажженные предметы, похожие на файеры.

В последней части ролика показано, как люди выбегают на улицу из охваченного огнем здания.

По данным полиции, погибли "множество десятков человек", еще порядка ста получили тяжелые травмы.