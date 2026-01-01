Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии десятки людей погибли при пожаре на горнолыжном курорте - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 01.01.2026 (обновлено: 14:21 01.01.2026)
https://ria.ru/20260101/shveytsariya-2065933247.html
В Швейцарии десятки людей погибли при пожаре на горнолыжном курорте
В Швейцарии десятки людей погибли при пожаре на горнолыжном курорте - РИА Новости, 01.01.2026
В Швейцарии десятки людей погибли при пожаре на горнолыжном курорте
Десятки человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, заявил глава полиции кантона Вале Фредерик Гислер. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T12:39:00+03:00
2026-01-01T14:21:00+03:00
в мире
швейцария
вале (кантон)
лозанна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065930915_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b94c63ed8d13d7355b7f91f643f5955a.jpg
https://ria.ru/20260101/kurort-2065926453.html
швейцария
вале (кантон)
лозанна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии
Около 40 человек погибли при взрыве и последовавшем пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, пишут местные СМИ. При этом в полиции пока не могут подтвердить окончательное число жертв.
2026-01-01T12:39
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065930915_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f6034861316595eec77f6a97ca9eb4e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, вале (кантон), лозанна
В мире, Швейцария, Вале (кантон), Лозанна
В Швейцарии десятки людей погибли при пожаре на горнолыжном курорте

В Швейцарии десятки людей погибли при пожаре на курорте, около 100 ранены

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 1 янв — РИА Новости. Десятки человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, заявил глава полиции кантона Вале Фредерик Гислер.
"Около сотни раненых и множество десятков погибших после пожара в баре на горнолыжном курорте в Швейцарии. Ведется работа по опознанию погибших", — сказал он.
© Фото : Valais Cantonal PoliceПолицейский на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
Полицейский на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : Valais Cantonal Police
Полицейский на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
Уточняется, что установить личности жертв сложно из-за тяжелых ожогов. Все пострадавшие получили серьезные травмы, их доставили в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха.
По словам представителя местной пожарной службы, причиной возгорания стала опрокинутая свеча. Посетители бара оказались заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека.
© Фото : Valais Cantonal PoliceПолиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 года
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Фото : Valais Cantonal Police
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 года
Посольство России в Швейцарии пока не имеет данных о погибших или пострадавших в ЧП соотечественниках.
На месте работают экстренные службы и машины скорой помощи.
Отдых в Санкт-Моритце (Швейцария) - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Горнолыжный курорт Кран-Монтана в Швейцарии продолжает работу
11:50
 
В миреШвейцарияВале (кантон)Лозанна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала