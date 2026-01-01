В Швейцарии десятки людей погибли при пожаре на горнолыжном курорте

ЖЕНЕВА, 1 янв — РИА Новости. Десятки человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, заявил глава полиции кантона Вале Фредерик Гислер.
"Около сотни раненых и множество десятков погибших после пожара в баре на горнолыжном курорте в Швейцарии. Ведется работа по опознанию погибших", — сказал он.
© Фото : Valais Cantonal PoliceПолицейский на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
Полицейский на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
Уточняется, что установить личности жертв сложно из-за тяжелых ожогов. Все пострадавшие получили серьезные травмы, их доставили в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха.
По словам представителя местной пожарной службы, причиной возгорания стала опрокинутая свеча. Посетители бара оказались заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека.
© Фото : Valais Cantonal PoliceПолиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 года
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 года
Посольство России в Швейцарии пока не имеет данных о погибших или пострадавших в ЧП соотечественниках.
На месте работают экстренные службы и машины скорой помощи.