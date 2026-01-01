Рейтинг@Mail.ru
08:47 01.01.2026 (обновлено: 09:10 01.01.2026)
Несколько человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте в Швейцарии
Несколько человек погибли при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, сообщает телеканал RTS со ссылкой на полицию кантона Вале. РИА Новости, 01.01.2026
© AP Photo / Keystone/Eddy RischСотрудники скорой помощи в Швейцарии
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии
© AP Photo / Keystone/Eddy Risch
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Несколько человек погибли при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, сообщает телеканал RTS со ссылкой на полицию кантона Вале.
По информации телеканала, пожар в баре Constellation вспыхнул в новогоднюю ночь после одного или нескольких взрывов. Их причина пока неизвестна.
Как сообщили в RTS, на месте происшествия работают экстренные службы, задействованы вертолеты компании Air-Glaciers, многочисленные машины скорой помощи.
Точное число погибших и пострадавших не сообщается.
