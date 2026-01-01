Водителей предупредили о штрафах за езду с просроченными правами

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Водителям грозит штраф вплоть до 15 тысяч рублей и изъятие авто за езду с просроченными водительскими правами в новогодние праздники, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Водительские права перестанут автоматически продлевать с 1 января 2026 года, однако истекающие до конца 2025-го будут считаться действительным еще три года. Если срок прав истекает 1 января 2026 года или позже, то на такой документ автоматическое продление уже не распространяется.