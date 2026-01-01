Рейтинг@Mail.ru
08:11 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/shtraf-2065911756.html
Водителей предупредили о штрафах за езду с просроченными правами
Водителей предупредили о штрафах за езду с просроченными правами
Водителям грозит штраф вплоть до 15 тысяч рублей и изъятие авто за езду с просроченными водительскими правами в новогодние праздники, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T08:11:00+03:00
2026-01-01T08:11:00+03:00
общество
россия
ассоциация юристов россии
гибдд мвд рф
новый год
общество, россия, ассоциация юристов россии, гибдд мвд рф, новый год
Общество, Россия, Ассоциация юристов России, ГИБДД МВД РФ, Новый год
Водителей предупредили о штрафах за езду с просроченными правами

Юрист Курбаков: за езду с просроченными правами грозит штраф до 15 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов
Инспектор ГИБДД во время патрулирования
Инспектор ГИБДД во время патрулирования
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Инспектор ГИБДД во время патрулирования . Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Водителям грозит штраф вплоть до 15 тысяч рублей и изъятие авто за езду с просроченными водительскими правами в новогодние праздники, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
Водительские права перестанут автоматически продлевать с 1 января 2026 года, однако истекающие до конца 2025-го будут считаться действительным еще три года. Если срок прав истекает 1 января 2026 года или позже, то на такой документ автоматическое продление уже не распространяется.
"Управление транспортным средством с удостоверением, срок которого истек в рабочий день до начала праздников, будет являться административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление ТС водителем, не имеющим права управления транспортным средством), и может повлечь наложение штрафа от 5 до 15 тысяч рублей, отстранение от управления и задержание ТС", - подчеркнул Курбаков.
Юрист добавил, что для того, чтобы избежать любых ненужных рисков и гарантировать себе беспрепятственное вождение в праздничный период, лучше всего подать заявление на замену прав через портал "Госуслуги" или в отделение ГИБДД до начала каникул.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД
ОбществоРоссияАссоциация юристов РоссииГИБДД МВД РФНовый год
 
 
