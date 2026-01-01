https://ria.ru/20260101/sheremetevo-2065999290.html
Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе
Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе - РИА Новости, 01.01.2026
Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе
Сняты временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.01.2026
Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе по приему и выпуску самолетов