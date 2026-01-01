Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе - РИА Новости, 01.01.2026
22:37 01.01.2026 (обновлено: 22:43 01.01.2026)
Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе
Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе - РИА Новости, 01.01.2026
Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе
Сняты временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево", сообщила Росавиация.
2026-01-01T22:37:00+03:00
2026-01-01T22:43:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
москва
россия
москва
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, москва
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Москва
Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе

Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе по приему и выпуску самолетов

Информационное табло в Шереметьево
Информационное табло в Шереметьево
© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в медиабанк
Информационное табло в Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Сняты временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево", сообщила Росавиация.
«
"Шереметьево" - сняты временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Он вернулся к штатной работе по приему и выпуску воздушных судов", - говорится в сообщении.
Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву
