Рейтинг@Mail.ru
Интернет-сервисы в России будут хранить данные о пользователях три года - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/servisy-2065899717.html
Интернет-сервисы в России будут хранить данные о пользователях три года
Интернет-сервисы в России будут хранить данные о пользователях три года - РИА Новости, 01.01.2026
Интернет-сервисы в России будут хранить данные о пользователях три года
Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года теперь обязаны хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные об их переписках три года РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T01:40:00+03:00
2026-01-01T01:40:00+03:00
общество
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94612/00/946120056_0:492:4928:3264_1920x0_80_0_0_17c826b809b35834c32528d1b3721168.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063274995.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94612/00/946120056_336:0:4688:3264_1920x0_80_0_0_a9260439c122c1a8cbdd084ad143c68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Интернет-сервисы в России будут хранить данные о пользователях три года

Сервисы в России будут хранить данные пользователей в интернете три года

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года теперь обязаны хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные об их переписках три года вместо одного. Соответствующая норма предусмотрена постановлением правительства РФ.
Речь идет об информации о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстов, изображений, видео, звуков и других электронных сообщений пользователей. Также под хранение попадают данные о самих пользователях.
Интернет-сервисы также будут обязаны передавать эту информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ при необходимости.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин призвал переводить в Россию сервисы с датчиками по диабету
19 декабря 2025, 14:50
 
ОбществоРоссияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала