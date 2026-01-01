https://ria.ru/20260101/servisy-2065899717.html
Интернет-сервисы в России будут хранить данные о пользователях три года
Интернет-сервисы в России будут хранить данные о пользователях три года - РИА Новости, 01.01.2026
Интернет-сервисы в России будут хранить данные о пользователях три года
Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года теперь обязаны хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные об их переписках три года РИА Новости, 01.01.2026
россия
Интернет-сервисы в России будут хранить данные о пользователях три года
Сервисы в России будут хранить данные пользователей в интернете три года
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года теперь обязаны хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные об их переписках три года вместо одного. Соответствующая норма предусмотрена постановлением правительства РФ.
Речь идет об информации о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстов, изображений, видео, звуков и других электронных сообщений пользователей. Также под хранение попадают данные о самих пользователях.
Интернет-сервисы также будут обязаны передавать эту информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ
при необходимости.