Посол России не исключил вторичных санкций США против банков Сербии - РИА Новости, 01.01.2026
14:25 01.01.2026
Посол России не исключил вторичных санкций США против банков Сербии
Возможность введения США вторичных санкций против банковской системы Сербии из-за ограничительных мер против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) полностью...
Посол России не исключил вторичных санкций США против банков Сербии

БЕЛГРАД, 1 янв – РИА Новости. Возможность введения США вторичных санкций против банковской системы Сербии из-за ограничительных мер против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) полностью исключать нельзя, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Против Сербии могут быть направлены и вторичные санкции. То, что они будут тяжелыми для Сербии, естественно, президент (Александр Вучич – ред.) в этом прав, поскольку это банковская и финансовая сфера, последствия в данном случае, если какие-то меры ограничительные касаются данной сферы, последствия широкие и весьма, не скажу "губительные", но, по крайней мере, сложные, непростые, тяжелые. Все-таки, надеемся, исходим из того, что до вторичных санкций дело не дойдет, NIS будет функционировать, насколько это возможно в данных условиях", - отметил российский дипломат.
Президент Сербии заявил 2 декабря, что центробанк страны может в любой момент столкнуться со вторичными санкциями из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября. По его словам, это будет означать катастрофические последствия для финансовой системы Сербии.
