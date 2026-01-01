Посол России не исключил вторичных санкций США против банков Сербии

БЕЛГРАД, 1 янв – РИА Новости. Возможность введения США вторичных санкций против банковской системы Сербии из-за ограничительных мер против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) полностью исключать нельзя, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.