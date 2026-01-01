Рейтинг@Mail.ru
01.01.2026
08:41 01.01.2026
Посол России заявил о сохранении проектов РЖД и "Росатома" в Сербии
Посол России заявил о сохранении проектов РЖД и "Росатома" в Сербии

Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 янв – РИА Новости. Проекты РЖД и "Росатома" в Сербии сохраняются, сербская сторона не отказывалась от сотрудничества, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"По РЖД и "Росатому" сейчас тут нет прорывов, каких-то прорывных действий, причины этого мы все понимаем. При этом деятельность и работа продолжается. Когда говорю, что какие-то проекты задуманы, согласованы, приняты ранее, сейчас происходит нюансировка, они встраиваются в нынешнюю реальность. Но при этом, что самое главное, ни по одному из перечисленных направлений нет отказа и ухода сербской стороны от тех договоренностей, которые были ранее", - сказал глава российского диппредставительства.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Сербия продолжит проводить политику военного нейтралитета, заявил Вучич
30 декабря 2025, 19:42
 
В миреСербияРоссияАлександр Боцан-ХарченкоРЖДГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
