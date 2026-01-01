Посол России заявил о сохранении проектов РЖД и "Росатома" в Сербии

БЕЛГРАД, 1 янв – РИА Новости. Проекты РЖД и "Росатома" в Сербии сохраняются, сербская сторона не отказывалась от сотрудничества, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.