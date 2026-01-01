https://ria.ru/20260101/serbija-2065912854.html
Посол России заявил о сохранении проектов РЖД и "Росатома" в Сербии
Посол России заявил о сохранении проектов РЖД и "Росатома" в Сербии - РИА Новости, 01.01.2026
Посол России заявил о сохранении проектов РЖД и "Росатома" в Сербии
Проекты РЖД и "Росатома" в Сербии сохраняются, сербская сторона не отказывалась от сотрудничества, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T08:41:00+03:00
2026-01-01T08:41:00+03:00
2026-01-01T08:41:00+03:00
в мире
сербия
россия
александр боцан-харченко
ржд
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573387693_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_06f493cb5ab31637fdb933e3b316b15b.jpg
https://ria.ru/20251230/serbija-2065762905.html
сербия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573387693_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_6c92daa7d41124fdfbdc4e51e745b18f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, александр боцан-харченко, ржд, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Сербия, Россия, Александр Боцан-Харченко, РЖД, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Посол России заявил о сохранении проектов РЖД и "Росатома" в Сербии
Посол Боцан-Харченко: проекты РЖД и "Росатома" в Сербии сохраняются