Более 8,3 тысячи пассажиров "Аэрофлота" встретили Новый год в небе

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новый год в небе встретили 8311 пассажиров группы " Новый год в небе встретили 8311 пассажиров группы " Аэрофлот ", среди них — 709 детей, сообщается в телеграм-канале пресс-службы авиакомпании.

"Наступили самые долгожданные выходные года, а у нас и в праздники полеты по расписанию!" — говорится в сообщении.

Так, в полночь по Москве выполнялись 42 рейса. В составе летных экипажей данных рейсов было 90 пилотов. Комфорт и праздничную атмосферу на борту создавали 324 бортпроводника.

"Для наших пассажиров мы подготовили особую программу: праздничное меню, тематические развлечения и розыгрыши подарков, включая сертификаты на перелеты", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, подготовку воздушных судов в новогоднюю ночь обеспечивали более 500 техников и инженеров "Аэрофлот Техникс". В базовом аэропорту Шереметьево для пассажиров работало более 220 сотрудников департамента наземного обеспечения перевозок "Аэрофлота". Координацию выполнения рейсов "Аэрофлота" обеспечивали 30 специалистов Центра управления полетами авиакомпании. В кол-центре консультировали пассажиров более 80 операторов.