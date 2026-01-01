Рейтинг@Mail.ru
Более 8,3 тысячи пассажиров "Аэрофлота" встретили Новый год в небе - РИА Новости, 01.01.2026
16:30 01.01.2026
Более 8,3 тысячи пассажиров "Аэрофлота" встретили Новый год в небе
Более 8,3 тысячи пассажиров "Аэрофлота" встретили Новый год в небе
Новый год в небе встретили 8311 пассажиров группы "Аэрофлот", среди них — 709 детей, сообщается в телеграм-канале пресс-службы авиакомпании. РИА Новости, 01.01.2026
аэрофлот
москва
шереметьево (аэропорт)
новый год
аэрофлот, москва, шереметьево (аэропорт), новый год
Аэрофлот, Москва, Шереметьево (аэропорт), Новый год
Более 8,3 тысячи пассажиров "Аэрофлота" встретили Новый год в небе

Новый год в полете встретили 8311 пассажиров группы "Аэрофлот"

Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новый год в небе встретили 8311 пассажиров группы "Аэрофлот", среди них — 709 детей, сообщается в телеграм-канале пресс-службы авиакомпании.
"Наступили самые долгожданные выходные года, а у нас и в праздники полеты по расписанию!" — говорится в сообщении.
Так, в полночь по Москве выполнялись 42 рейса. В составе летных экипажей данных рейсов было 90 пилотов. Комфорт и праздничную атмосферу на борту создавали 324 бортпроводника.
"Для наших пассажиров мы подготовили особую программу: праздничное меню, тематические развлечения и розыгрыши подарков, включая сертификаты на перелеты", — отметили в пресс-службе.
Кроме того, подготовку воздушных судов в новогоднюю ночь обеспечивали более 500 техников и инженеров "Аэрофлот Техникс". В базовом аэропорту Шереметьево для пассажиров работало более 220 сотрудников департамента наземного обеспечения перевозок "Аэрофлота". Координацию выполнения рейсов "Аэрофлота" обеспечивали 30 специалистов Центра управления полетами авиакомпании. В кол-центре консультировали пассажиров более 80 операторов.
"Конечно, мы перечислили далеко не всех наших коллег, кто в эту ночь был на своем рабочем месте. Среди них — сотни сотрудников других наземных служб", — говорится в сообщении.
 
Аэрофлот Москва Шереметьево (аэропорт) Новый год
 
 
