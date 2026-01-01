https://ria.ru/20260101/samolet-2065965864.html
Более 8,3 тысячи пассажиров "Аэрофлота" встретили Новый год в небе
Новый год в небе встретили 8311 пассажиров группы "Аэрофлот", среди них — 709 детей, сообщается в телеграм-канале пресс-службы авиакомпании. РИА Новости, 01.01.2026
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
Новый год в небе встретили 8311 пассажиров группы "Аэрофлот
", среди них — 709 детей, сообщается
в телеграм-канале пресс-службы авиакомпании.
"Наступили самые долгожданные выходные года, а у нас и в праздники полеты по расписанию!" — говорится в сообщении.
Так, в полночь по Москве
выполнялись 42 рейса. В составе летных экипажей данных рейсов было 90 пилотов. Комфорт и праздничную атмосферу на борту создавали 324 бортпроводника.
"Для наших пассажиров мы подготовили особую программу: праздничное меню, тематические развлечения и розыгрыши подарков, включая сертификаты на перелеты", — отметили в пресс-службе.
Кроме того, подготовку воздушных судов в новогоднюю ночь обеспечивали более 500 техников и инженеров "Аэрофлот Техникс". В базовом аэропорту Шереметьево
для пассажиров работало более 220 сотрудников департамента наземного обеспечения перевозок "Аэрофлота". Координацию выполнения рейсов "Аэрофлота" обеспечивали 30 специалистов Центра управления полетами
авиакомпании. В кол-центре консультировали пассажиров более 80 операторов.
"Конечно, мы перечислили далеко не всех наших коллег, кто в эту ночь был на своем рабочем месте. Среди них — сотни сотрудников других наземных служб", — говорится в сообщении.