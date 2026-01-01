Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения - РИА Новости, 01.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 01.01.2026
https://ria.ru/20260101/samolet-2065961426.html
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения - РИА Новости, 01.01.2026
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T16:02:00+03:00
2026-01-01T16:02:00+03:00
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новый год
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769249858_0:4:3633:2048_1920x0_80_0_0_3228739067825111833b8932dac17776.jpg
https://ria.ru/20251230/ekaterinburg-2065597674.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769249858_603:0:3334:2048_1920x0_80_0_0_29a234e4f94d70eb1d945084e047d4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год, происшествия
Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год, Происшествия
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения

В аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПассажирские самолеты в международном аэропорту Краснодара
Пассажирские самолеты в международном аэропорту Краснодара - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Пассажирские самолеты в международном аэропорту Краснодара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара, сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Краснодар ("Пашковский") - сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в Росавиации, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Екатеринбург прибыл "самолет-призрак" из Стамбула
30 декабря 2025, 11:25
 
КраснодарФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новый годПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала