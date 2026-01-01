https://ria.ru/20260101/samolet-2065961426.html
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения - РИА Новости, 01.01.2026
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T16:02:00+03:00
2026-01-01T16:02:00+03:00
2026-01-01T16:02:00+03:00
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новый год
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769249858_0:4:3633:2048_1920x0_80_0_0_3228739067825111833b8932dac17776.jpg
https://ria.ru/20251230/ekaterinburg-2065597674.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769249858_603:0:3334:2048_1920x0_80_0_0_29a234e4f94d70eb1d945084e047d4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год, происшествия
Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год, Происшествия
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
В аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов