Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области

Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области

В кафе, атакованном в Херсонской области, было более ста человек

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Более 100 человек находились в кафе, атакованном ВСУ в Херсонской области, они собрались там отмечать новогодний праздник, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, это было обычное кафе, где более 100 человек собрались на новогодний праздник.

« "Это кафе, в котором люди собрались на новогодний праздник. Их там более 100", - сказал Сальдо в эфире RT.

Он добавил, что в кафе были люди среднего возраста и много молодежи.

"Было много молодежи, которым лет по 20-25, они тоже получили ранения. Многие, у которых были такие ранения, они даже в больницу не обратились, сами извлекали осколки из тела", - сказал Сальдо в эфире RT