В кафе, атакованном в Херсонской области, было более ста человек
В кафе, атакованном в Херсонской области, было более ста человек - РИА Новости, 01.01.2026
В кафе, атакованном в Херсонской области, было более ста человек
Более 100 человек находились в кафе, атакованном ВСУ в Херсонской области, они собрались там отмечать новогодний праздник, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T13:39:00+03:00
2026-01-01T13:39:00+03:00
2026-01-01T14:31:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
херсонская область
